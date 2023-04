Argomenti trattati Menù Appetizer Burger Carne



Roadhouse Grill è una catena di ristorazione fastfood fondata in Florida nel 1992, attualmente attiva solamente in Italia sotto la gestione del Gruppo Cremonini. Dal 2001 a oggi sono stati aperti in 168 punti vendita, in 13 Regioni, in particolare Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna.

Roadhouse Grill nasce come steakhouse e tutt’ora propone un menù completamente incentrato su piatti a base di carne, in particolare burger, sandwich, tagliate e bistecche, principalmente di carne bovina ma anche di carni bianche. Scopriamo insieme quali specialità sono presenti in menù e quanto costa mediamente un pranzo o una cena.

Menù

Roadhouse grill propone ai suoi clienti diverse specialità a base di carne: si parte dagli appetizer e si prosegue con i burger e i panini, per poi approdare al cuore del menù: la sezione dedicata alla carne alla griglia, ai grandi classici come le cotolette e alle specialità in edizione limitata. Il menù si chiude con le sfiziose pokè bowl e le insalate, tutte a base di pollo e manzo, con una sola eccezione: la bowl con tartare di salmone (11,90 €).

Per il pranzo Roadhouse ha pensato a un menù dedicato, disponibile esclusivamente dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 15.

Sono disponibili due principali opzioni: Menù Smart a 9,90 € e Menù Premium a 14.90 €. Entrambe le opzioni includono un piatto principale a scelta, una bevanda inclusa, caffè e coperto. È possibile completare il menù con delle patatine fritte (1,5 €) o con un altro contorno a piacere (2,5 €) e con un dessert (2 €).

Appetizer

Tra gli antipasti non mancano alcuni dei finger food più amati di sempre: gli anelli di cipolla e le pepite di formaggio impanate e fritte, a cui si aggiungono anche i nuggets di formaggio piccanti e i filetti di pollo impananti.

Si possono ordinare come antipasto anche le costine di maiale, le ali di pollo fritte, le salsiccine piccanti e altre gustose specialità come le verdure in tempura e le tortillas ripiene di pollo.

Il prezzo degli appetizer varia da 4,90 € a 9,90 €. Si può risparmiare sul prezzo acquistando le porzioni doppie o quadruple da condividere con tutto il tavolo.

Burger

Anche la scelta dei panini è particolarmente varia: si spazia dai classici hamburger con carne, bacon pomodoro, insalata e salse, alle specialità più sfiziose realizzate con diverse tipologie di pane (come il pane pretzel e il pane pita), tartare di manzo, burger di maiale abbinato a rosti di patate, e petto di pollo fritto. Il prezzo dei vari panini varia da 9,90 € a 14,90 €.

Carne

Chi sceglie di mangiare da Roadhouse lo fa principalmente per assaggiare le varie specialità a base di carne presenti in menù. Si parte dalle costine e dagli grigliata mista a base di manzo, maiale, pollo e salsicce (16,90 €) e si prosegue con i tagli di carne più pregiati, come la tartare di manzo, la ribeye, la costata, la tagliata e la bistecca t-bone, il cui prezzo varia da 14,90 € a 26,90 €.

Se si preferiscono le carni bianche, si può optare per la cotoletta di pollo o la tagliata di petto di pollo con rucola e pomodorini (rispettivamente 12,90 € e 13,90 €). Si può ordinare insieme al secondo anche un contorno a scelta, al prezzo massimo di 2,50 €.