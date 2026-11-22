Il noto chef porta il suo format informale nella stazione torinese, offrendo pasticceria e gastronomia artigianale. Ecco come portare quel gusto napoletano direttamente nella tua cucina.

Chi passa spesso per Torino Porta Nuova ha già notato quel cartello “coming soon” che promette qualcosa di goloso. L’apertura del Banco di Cannavacciuolo segna un passo importante nel modo di vivere le stazioni italiane, trasformando un luogo di transito in una tappa gastronomica. Non è solo una questione di fame da viaggio, ma di qualità accessibile anche quando il tempo stringe.

Il formato street food d’autore sbarca in Piemonte

Il progetto nasce con l’intento preciso di portare i sapori della tradizione campana fuori dai ristoranti classici. Si tratta di un mix vincente tra caffetteria, pasticceria e street food, pensato per chi ha fretta ma non vuole rinunciare al piacere. La selezione includerà creazioni realizzate nel laboratorio artigianale di Suno, garantendo quella cura manuale che distingue il marchio. Accanto al cibo, troveremo anche articoli di design legati alla cucina, come i libri autografati e l’iconico grembiule dello chef.

L’iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di miglioramento dell’offerta nelle grandi stazioni ferroviarie. I dati di RFI (Reti Ferroviarie Italiane) mostrano numeri enormi: oltre 45mila persone al giorno transitano nelle principali hub, con totali annuali che sfiorano gli 844 milioni di passaggi. Fino ad oggi, però, la ristorazione in stazione ha spesso sofferto di una percezione di bassa qualità o di servizi limitati all’essenziale. L’arrivo di firme come Antonino Cannavacciuolo, insieme ai fratelli Capitaneo con il loro progetto Ora a Milano Centrale, cambia prospettiva.

Qualità anche nei tempi stretti

La filosofia dietro questi nuovi spazi è chiara. Come spiega Remo Capitaneo riguardo al suo progetto milanese, che fa da apripista a questa tendenza: “Ora è nato con un obiettivo preciso: portare la qualità anche in un luogo in cui il tempo è spesso limitato.” Questo approccio vale anche per il Banco torinese, dove la rapidità non sacrifica il gusto. Il Natale, poi, porterà ulteriori sorprese, con golosità firmate dallo chef che anticipano l’inaugurazione ufficiale.

Ricreare il comfort food campano a casa

In attesa di assaggiare dal vivo le proposte del Banco di Cannavacciuolo, possiamo provare a replicare alcuni elementi chiave nella nostra cucina. Lo street food napoletano d’autore gioca molto su contrasti semplici ma potenti: la fragranza del fritto, la cremosità dei ripieni e la dolcezza delle paste tradizionali. Per iniziare, proviamo una versione casalinga dei frittini o dei dolci secchi tipici del laboratorio.

Una ricetta veloce per avvicinarsi a questi sapori sono le sfogliatelle ricce semplificata. Usa pasta sfoglia pronta, ma lavorala bene arrotolandola su se stessa per creare strati. Farciscila con crema di ricotta, zucchero, cannella e canditi. Inforna fino a doratura. È un esercizio che insegna a gestire le texture, proprio come farebbe un pasticcere esperto. Per il salato, invece, prova dei panini con polpette di carne macinata mista, servite calde con una spolverata di parmigiano stagionato. Sono piatti che raccontano la convivialità partenopea, adattabili facilmente alle esigenze domestiche.

Se vuoi approfondire il mondo culinario dello chef, ti consiglio di cercare online le sue pubblicazioni o di seguire i suoi canali social per scoprire i prossimi post sul conto alla rovescia dell’apertura. Preparare questi piatti a casa ti permetterà di apprezzare meglio, quando sarai davanti al banco, la differenza tra una preparazione industriale e una artigianale fatta con mani esperte e ingredienti selezionati.