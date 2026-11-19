Penny Market ha richiamato tre lotti di salame magro a fette Welless da 100 grammi per una contaminazione microbiologica non specificata. Il provvedimento riguarda dodici regioni e le confezioni possono essere restituite al punto vendita.

Penny Market ha richiamato tre lotti di salame magro a fette a marchio Welless per una contaminazione microbiologica. L’avviso diffuso in questi giorni dalla catena di discount invita a non consumare il prodotto e riguarda i punti vendita di dodici regioni italiane. Il richiamo è stato disposto in via cautelativa, ma il tipo di contaminazione non è indicato nel documento.

Il provvedimento arriva mentre nelle ultime quarantotto ore si sono susseguiti diversi richiami di salami e salsicce, un settore che in questo periodo è al centro di numerose segnalazioni.

Lotti e scadenze del salame magro Welless coinvolti

Il prodotto interessato è il salame magro a fette Welless, venduto in vaschette da 100 grammi. Per riconoscere le confezioni richiamate bisogna controllare in etichetta il numero di lotto e il termine minimo di conservazione (TMC).

I lotti oggetto del richiamo sono tre:

V262871-019

V262871-020

V262871-021

I termini minimi di conservazione indicati nell’avviso sono il 02/01/2027 e il 04/01/2027. Le confezioni che non corrispondono a questi dati non rientrano nel provvedimento.

Prodotto a Castelnuovo del Garda

Il salame è stato prodotto per Penny Market Srl dal Salumificio Fratelli Coati Spa. Lo stabilimento si trova in via Edison 3/7, a Sandrà di Castelnuovo del Garda, in provincia di Verona.

Sulla confezione è riportato il marchio di identificazione dello stabilimento, IT 9 3199 L UE. Si tratta del bollo ovale che compare sui prodotti di origine animale e permette di risalire al sito di lavorazione. È un ulteriore elemento da verificare insieme a lotto e TMC.

L’avviso non chiarisce quale microrganismo sia stato individuato né in quale fase della filiera sia emerso il problema. Senza questa informazione non è possibile stabilire quali rischi specifici comporti il consumo del prodotto. Proprio per questo la raccomandazione della catena è di non mangiarlo.

Le regioni interessate dal richiamo

Secondo quanto comunicato da Penny Market, il provvedimento riguarda soltanto i punti vendita di queste regioni:

Abruzzo

Emilia-Romagna

Friuli-Venezia Giulia

Lazio

Liguria

Lombardia

Marche

Piemonte

Toscana

Trentino-Alto Adige

Umbria

Veneto

Chi ha acquistato il salame magro Welless in un negozio della catena situato in una di queste aree dovrebbe controllare le confezioni presenti in frigorifero, anche quelle già aperte.

Come restituire le confezioni

Chi possiede una vaschetta con lotto e TMC corrispondenti a quelli segnalati può riportarla al punto vendita in cui l’ha acquistata. Il prodotto non va consumato, nemmeno in piccole quantità o dopo la cottura, finché non si conosce la natura della contaminazione.

Prima di andare al negozio conviene fotografare l’etichetta con lotto, TMC e bollo IT 9 3199 L UE, e conservare la confezione separata dagli altri alimenti. Chi ha già consumato il salame e avverte sintomi gastrointestinali può segnalarlo al proprio medico, indicando il prodotto e il lotto. In questo modo ha a disposizione i dati utili per un’eventuale valutazione sanitaria.