Come il caldo estremo sta cambiando l’economia italiana: costi e opportunità

Il caldo estremo non è più solo un problema meteorologico, ma una variabile economica che incide su costi, produttività e abitudini di consumo.

Il caldo estremo sta diventando una tassa climatica per l’Italia, con un impatto economico significativo che va ben oltre il disagio fisico. Secondo le stime, convivere con 30-60 giorni di caldo intenso all’anno può costare al Paese tra i 6 e i 12 miliardi di euro pari allo 0,2-0,4% del Pil.

L’impatto economico del caldo estremo

Le temperature elevate stanno cambiando il modo in cui viviamo e lavoriamo. Le imprese devono affrontare costi aggiuntivi per la climatizzazione, che possono arrivare a 400 euro all’anno per famiglia e 5.000-6.000 euro per le microimprese. Inoltre, il calo della produttività sopra i 35 gradi sta diventando un problema serio, con errori più frequentiassenze per malattia e una capacità di lavoro ridotta.

Settori più colpiti

I settori più esposti sono l’edilizia l’agricoltura la logistica il commercio ambulante e il turismo all’aperto. Questi settori stanno registrando perdite di fatturato tra 1 e 2 miliardi di euro all’anno, a causa della ridotta attività durante le ore più calde della giornata.

Cambia il comportamento dei consumatori

Le alte temperature stanno modificando anche le abitudini di consumo. Nelle ore centrali della giornata, le strade dei centri storici si svuotano, mentre i grandi spazi commerciali climatizzati e gli acquisti online ne beneficiano. Anche il settore moda sta risentendo del clima che cambia, con una domanda più debole per i capi invernali pesanti a causa di stagioni fredde sempre più brevi.

Il turismo in trasformazione

Il turismo sta subendo un cambiamento significativo. I flussi tendono a spostarsi verso i mesi di giugno e settembre mentre cresce l’interesse per le località montane e diminuisce l’attrattività delle città d’arte durante i periodi più caldi. Questo cambiamento sta influenzando anche la ristorazione con i dehors che perdono attrattività nelle giornate più afose.

Le soluzioni per mitigare l’impatto

Per affrontare questa nuova sfida climatica sono necessari interventi strutturali. La riqualificazione termica degli edifici la rigenerazione urbana e gli investimenti nella resilienza delle città sono fondamentali per contenere i costi e preservare l’attrattività commerciale e turistica del territorio. Senza questi interventi, il cambiamento climatico continuerà ad agire come un acceleratore della crisi economica indebolendo la competitività del sistema Paese.