Hai acquistato delle castagne ma vuoi conservarle anche per più tempo, fuori stagione? Scopri allora come conservare le castagne fresche per poterle gustare anche più avanti!

Come conservare le castagne fresche: consigli da seguire

Le castagne non sono solo gustose e buone, tra i frutti preferiti in autunno, ma sono anche piene di proprietà benefiche: vitamina B e fosforo che contribuisce all’equilibrio nervoso, e quantità di fibra e cellulosa che favoriscono la motilità intestinale. Infine, sono una fonte preziosa di acido folico, ecco come conservare le castagne fresche in diversi modi.

In frigorifero

Da crude le castagne fresche si possono conservare bene in frigorifero o nel freezer. Nel primo caso, dovete prima mettere le castagne a bagno per nove giorni, cambiando loro l’acqua ogni giorno ed eliminando le castagne che galleggiano. Le rimanenti devono essere asciugate con cura e poi riposte in sacchetti di juta o cassette di legno nel frigorifero a una temperatura di massimo +3°. In frigorifero possono resistere per massimo 3 mesi.

In freezer

Prima di congelare le castagne, eliminate quelle rovinate, se volete farle arrosto, incidete la buccia di quelle rimaste. Pulitele bene e riponetele negli appositi sacchetti per il freezer e congelatele a -20°. Possono resistere per un massimo di 12 mesi.

Sotto la sabbia

Se volete insabbiare le castagne per conservarle, dovete usare sabbia o segatura e un contenitore molto grande, in grado di contenere sia l’una che le altre. Formate un primo strato di sabbia, poi uno strato di castagne, poi uno strato di sabbia e ancora castagne, fino a terminare le castagne, ricoprendole con un ultimo strato di sabbia. Così si conservano per 2 mesi.

Sottovuoto

Le castagne sottovuoto si mantengono inalterate in quanto chiuse in un sacchetto che è stato privato dell’aria. Quindi, senza alcun tipo di contaminazione da agenti esterni. Per ottenerle, basta privarle della buccia e trasferirle all’interno degli appositi sacchetti per sottovuoto. Vanno immerse in acqua a 80°C per circa 1 ora e dopo potete conservarle a lungo. In alternativa, aprire il sacchetto, eliminare la pellicina e gustarle subito.