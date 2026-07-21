Come il caldo estremo sta cambiando l’economia delle città italiane

Il caldo estremo non è solo un problema sanitario, ma anche economico. Scopri come sta influenzando il commercio, il turismo e la vita urbana in Italia.

Il caldo estremo sta diventando una variabile economica sempre più rilevante per le città italiane. Non si tratta solo di un’emergenza sanitaria, ma di un fenomeno che sta modificando abitudini di consumo, costi di gestione e condizioni di lavoro delle imprese.

Le città costiere e quelle del nord Italia sono tra le più colpite, con impatti significativi su commercioturismo e pubblici esercizi.

Le alte temperature stanno cambiando il modo in cui le persone si muovono e consumano. Nelle ore centrali della giornata, le vie dello shopping e i mercati registrano una riduzione della frequentazione, mentre i consumi si concentrano negli spazi climatizzati. Questo fenomeno ha un impatto diretto sulle attività commerciali, che vedono diminuire il fatturato e aumentare i costi per il raffrescamento dei locali.

L’impatto economico del caldo estremo a Rimini

Nella provincia di Rimini, il caldo estremo sta avendo un impatto significativo sull’economia locale. Secondo i dati dell’Ufficio economico nazionale di Confesercenti, convivere con periodi prolungati di temperature elevate può costare all’Italia tra i 6 e i 12 miliardi di euro all’anno. Questo costo include maggiori spese energetiche, calo della produttività, investimenti obbligati e perdita di fatturato.

Le alte temperature modificano le abitudini di cittadini e turisti, riducendo la frequentazione delle vie dello shopping e dei mercati nelle ore centrali della giornata. Anche i bar e i ristoranti risentono del caldo, con una riduzione dell’utilizzo dei dehors proprio durante la stagione estiva. Inoltre, le imprese devono sostenere costi sempre più elevati per il raffrescamento dei locali e per migliorare l’efficienza energetica degli edifici.

Fabrizio Vagnini, presidente provinciale di Confesercenti Rimini, sottolinea che il cambiamento climatico non è più solo una questione ambientale, ma un tema economico che riguarda direttamente le imprese del territorio. Le ondate di calore influenzano i flussi delle persone, modificano i comportamenti d’acquisto e aumentano i costi di gestione delle attività.

Le sfide per le imprese e le città

Le imprese stanno già facendo la loro parte, investendo in climatizzazione, efficientamento energetico e maggiore sostenibilità. Tuttavia, da sole non possono affrontare una trasformazione di questa portata. Servono politiche pubbliche che accompagnino gli investimenti delle micro e piccole imprese e una progettazione urbana capace di rendere le città più vivibili anche durante le estati sempre più calde.

Le soluzioni proposte includono l’aumento del verde urbano, l’installazione di ombreggiature, interventi di rigenerazione e misure che favoriscano la permanenza delle persone negli spazi pubblici. Questi interventi sono essenziali per rendere le città più resilienti e adattabili alle nuove condizioni climatiche.

L’impatto del caldo estremo a Brescia

Anche nella provincia di Brescia, il caldo estremo sta avendo un impatto economico significativo. Secondo Confesercenti Lombardia Orientale, l’impatto dell’afa potrebbe arrivare fino a 250 milioni di euro all’anno. Questo costo include le maggiori spese energetiche, gli investimenti necessari per climatizzare ed efficientare gli immobili, la riduzione della produttività nelle giornate più calde e il calo della frequentazione di negozi e pubblici esercizi.

Barbara Quaresmini, presidente di Confesercenti Lombardia Orientale, afferma che il cambiamento climatico è ormai diventato una variabile economica strutturale con cui le imprese devono confrontarsi ogni giorno. Le micro e piccole attività del commercio, del turismo e dei servizi stanno sostenendo costi sempre più elevati per garantire ambienti confortevoli a clienti e lavoratori, mentre registrano una riduzione della frequentazione nelle ore più calde della giornata.

Il fenomeno riguarda anche la capacità delle città di adattarsi alle nuove condizioni climatiche. Occorrono politiche di sostegno agli investimenti per l’efficientamento energetico, incentivi realmente accessibili e una rigenerazione urbana capace di rendere le città e i centri storici più vivibili.

Il caldo estremo rappresenta La richiesta è quella di una strategia capace di accompagnare le imprese nella transizione climatica, sostenere gli investimenti energetici e rendere città e centri storici più resilienti. L’obiettivo è conciliare tutela ambientale, qualità della vita e competitività economica, evitando che l’aumento delle temperature diventi un ulteriore elemento di difficoltà per le attività del territorio.