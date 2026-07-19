Come le città europee si adattano al caldo estremo con il notturismo

Con l'aumento delle temperature, le città europee stanno riorganizzando le loro attività notturne per offrire esperienze più confortevoli ai residenti e ai turisti.

Con l’arrivo dell’estate e l’aumento delle temperature, le città europee stanno riorganizzando le loro attività per offrire esperienze più confortevoli ai residenti e ai turisti. Il notturismo sta diventando una necessità, con musei, negozi e ristoranti che cambiano i loro orari per affrontare il caldo estremo.

Questa tendenza non è solo una moda passeggera, ma una risposta concreta alle esigenze di chi vuole vivere le città senza soffrire il caldo. Il notturismo si sta diffondendo rapidamente, offrendo nuove opportunità per esplorare le città in modo diverso.

Roma: visite notturne ai monumenti

Roma è una delle città che ha abbracciato con più entusiasmo il notturismo. Il Parco archeologico del Colosseo, ad esempio, organizza visite guidate serali tra arena e sotterranei, offrendo un’esperienza unica e più confortevole. Anche il Foro Romano e le Terme di Caracalla hanno esteso i loro orari, permettendo ai visitatori di esplorare questi siti storici al fresco della sera.

Milano: cinema all’aperto e tour serali

Milano non è da meno. La città ospita la storica rassegna di cinema all’aperto AriAnteo, che proietta film in quattro sedi iconiche fino a fine settembre. Le proiezioni iniziano alle 21.45, quando il caldo si attenua, permettendo ai milanesi e ai turisti di godersi il cinema all’aperto in un’atmosfera unica.

Inoltre, i tour serali dei bus panoramici e le passeggiate guidate tra i nuovi quartieri e il centro storico stanno diventando sempre più popolari. Questi tour offrono una prospettiva diversa sulla città, con traffico più scorrevole e un microclima più sopportabile rispetto alle ore centrali.

Shopping by night: negozi e outlet prolungano l’apertura

Il cambiamento degli orari tocca anche il commercio. Negozi, outlet e centri commerciali prolungano l’apertura, soprattutto nel periodo dei saldi, per intercettare chi preferisce acquistare quando il sole cala. A Roma, l’outlet di Castel Romano e le notti bianche di via del Corso sono diventati punti di riferimento per lo shopping serale.

Europa al fresco: Siviglia, Madrid e Atene

In Spagna, il notturismo è quasi una regola di sopravvivenza. A Siviglia, dove nel pomeriggio si superano facilmente i 40 gradi, la siesta resta una pratica radicata e la vita riparte lungo il Guadalquivir quando la luce cala. Qui si sperimenta anche CartujaQanat, un progetto che utilizza canali sotterranei, ombra e nebulizzazione dell’acqua per abbassare fino a dieci gradi la temperatura degli spazi pubblici.

A Madrid, la notte è il regno delle tapas, con tour gastronomici che guidano tra taverne storiche e piccoli locali. Ad Atene, l’Acropoli prolunga l’apertura fino alle 20, consentendo di programmare la visita nelle ore meno afose.

Le nonne che fanno la pasta in vetrina: tradizione o truffa?

Un fenomeno che ha suscitato dibattito è quello delle nonne che fanno la pasta in vetrina. Questo spettacolo, che si vede spesso a Roma, Firenze e Bologna, è stato criticato da alcuni come una trappola per turisti mentre altri lo considerano un geniale strumento di marketing.

Le lavoratrici dietro il vetro spesso non sono affatto nonne, ma figuranti che svolgono un doppio ruolo: addette alla produzione culinaria e irresistibili elementi scenografici per catturare l’attenzione dei visitatori. Alcuni esperti gastronomici, come Sophie Minchilli, definiscono questi ristoranti più teatro che tradizione mentre altri, come Katie Parla, li considerano un ritorno alla tradizione.

Marcello Bettozzi, proprietario della catena Come ‘na Vorta, ha ammesso che l’esposizione delle sfogline risponde a una precisa logica di marketing, ma non si tratta affatto di un espediente ingannevole. La discussione continua, ma una cosa è certa: il notturismo e le nuove tendenze gastronomiche stanno cambiando il modo in cui viviamo e esploriamo le città.