Come i consumatori portano l’esperienza del caffè di qualità a casa

I consumatori di caffè stanno diventando più curiosi e portano l'esperienza vissuta al bar nelle loro case, scegliendo miscele ricercate e sofisticate.

Il mondo del caffè sta vivendo una trasformazione significativa. I consumatori non si accontentano più di un semplice espresso al bar, ma cercano esperienze aromatiche sempre più ricche e personalizzate. Questo cambiamento è evidente sia nei punti vendita che nelle case degli italiani, come dimostrano i dati raccolti da Lino’s Coffee.

Nel 2026, Lino’s Coffee ha servito oltre 3,5 milioni di tazzine di caffè, con una media di circa 9.700 caffè al giorno. Questi numeri non solo misurano i volumi di vendita, ma raccontano anche le preferenze e i nuovi comportamenti dei consumatori.

Le preferenze del mattino: l’espresso tradizionale

Al mattino, l’espresso tradizionale continua a dominare la scena. La miscela Granbar composta per il 60% da Arabica e per il 40% da Robusta provenienti dall’America Latina e dall’India, è la scelta preferita dall’88,9% dei clienti. Questo caffè, ricco e corposo, con note di vaniglia, mandorla e cacao, rappresenta un momento di energia quotidiana e familiarità per molti italiani.

Il pomeriggio: la scoperta di nuove miscele

Con il trascorrere della giornata, le preferenze dei consumatori iniziano a cambiare. Dopo pranzo, la miscela Kappy Royal un 100% Robusta monorigine proveniente dalle piantagioni indiane di Kaapi, raggiunge il picco del 15,8% delle scelte. Questo caffè, intenso e vellutato, con note di spezie scure e legni tostati, diventa un’occasione per concedersi una pausa e sperimentare nuovi profili aromatici.

Non meno interessante è la miscela O’Rey una selezione 100% Arabica proveniente da origini africane e sudamericane. Con note di albicocca e delicate sfumature floreali, O’Rey rappresenta una scelta elegante e distintiva, capace di intercettare una crescente curiosità tra i clienti.

L’evoluzione degli acquisti domestici

Il cambiamento più evidente si osserva nelle vendite dedicate al consumo domestico. Se nel 2026 il Granbar dominava il mercato con il 97,5% delle vendite, nei primi cinque mesi del 2026 la situazione è cambiata radicalmente. Il Kappy Royal è diventato la miscela più acquistata per il consumo casalingo con il 47,1% delle vendite, seguito dal Granbar con il 37,7% e dall’O’Rey con il 15,2%. Questo spostamento indica una trasformazione precisa: i consumatori non acquistano più solo il caffè abituale, ma desiderano riprodurre a casa l’esperienza vissuta al banco.

Il caffè come scelta di gusto e identità

“Questi dati ci raccontano che il caffè non è più vissuto solo come abitudine, ma come esperienza da scegliere e personalizzare”, commenta Massimo Roncoroni, Chief Operating Officer e partner di Lino’s Coffee. “Il cliente assaggia in caffetteria, riconosce una miscela, ne apprezza il profilo aromatico e poi desidera ritrovarla anche a casa.”

Per rafforzare questo trend, Lino’s Coffee ha introdotto un nuovo packaging per le confezioni da 250 grammi. La nuova veste grafica, caratterizzata da colori più vivaci e indicazioni chiare sul profilo della miscela, sull’aroma e sulle note aromatiche, è stata studiata per rendere la scelta più semplice e favorire la scoperta di nuove miscele.

Il caffè sta diventando una scelta di gusto e identità, un’esperienza che i consumatori vogliono vivere sia al bar che nelle loro case.