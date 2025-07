Come preparare le barchette di cetriolo farcite alla mediterranea in meno di 30 minuti

Non crederai mai a quanto siano semplici e gustose queste barchette di cetriolo farcite! Perfette per l'estate, conquisteranno tutti.

Se sei alla ricerca di un antipasto estivo che lasci a bocca aperta i tuoi ospiti, sei nel posto giusto! Le barchette di cetriolo farcite di pane alla mediterranea sono un vero trionfo di freschezza e, cosa ancora più bella, sono super semplici da preparare. In meno di 30 minuti, puoi portare in tavola un’idea originale che conquisterà tutti. Sei pronto a scoprire come realizzarle? Andiamo!

Ingredienti freschi per un antipasto da urlo

La bellezza di queste barchette sta nella loro semplicità. Ecco cosa ti serve per 4 porzioni:

2 cetrioli

50 g di mollica di pane

1 cucchiaio di olive nere

1 cucchiaio di capperi

2-3 scorze di limone

Pomodori secchi a piacere

Un ciuffetto di aneto fresco

Olio extravergine d’oliva q.b.

Pepe e sale q.b.

La numero 4 di questa lista ti sorprenderà: il tocco di limone esalta il sapore del cetriolo, rendendo ogni boccone un’esplosione di freschezza! 🍋✨

Preparazione: un gioco da ragazzi!

Iniziamo! La prima cosa da fare è lavare i cetrioli. Tagliali a metà nel senso della lunghezza e, usando un cucchiaino, scava la polpa interna, facendo attenzione a non rompere la buccia. Non buttare la polpa! Tienila da parte per la farcia. Una volta scavati, taglia i cetrioli in 2-3 pezzi per formare le barchette. Facile, vero?

Adesso, in una ciotola, unisci le olive, i capperi, le scorze di limone, i pomodori secchi e l’aneto, tritando il tutto finemente. Aggiungi la mollica di pane e la polpa di cetriolo che hai messo da parte. Mescola bene e condisci con un filo d’olio, pepe e un pizzico di sale. La tua farcia è pronta!

Riempi le barchette di cetriolo con il composto preparato e disponile su un piatto da portata. Per dare un tocco di colore e freschezza, aggiungi qualche foglia di insalatina e completa con ciuffetti di aneto, olive e capperi. Ricorda, la presentazione è fondamentale: un piatto ben presentato è già a metà strada per conquistare i tuoi ospiti!

Perché non puoi perderti questa ricetta

Le barchette di cetriolo non sono solo belle da vedere; sono un vero trionfo di sapori mediterranei che ti porteranno dritto in estate con ogni morso. Facili da realizzare e perfette per ogni occasione, sono un’ottima scelta per aperitivi, buffet o cene estive all’aperto. Ma attenzione, potresti trovarli così deliziosi da farli diventare il tuo piatto forte!

Non dimenticare di condividere questa ricetta con i tuoi amici e di farci sapere come è andata: saremo curiosi di sapere cosa ne pensano i tuoi ospiti! 💯🔥