Pollica conquista il primo posto nella classifica Legambiente del mare più bello d’Italia

Pollica, con le sue spiagge di Acciaroli e Pioppi, è stata insignita del primo posto nella classifica Legambiente del mare più bello d’Italia. Scopri i segreti di questa perla del Cilento.

Pollica, un piccolo comune in provincia di Salerno, ha conquistato il primo posto nella classifica del mare più bello d’Italia per il 2026, secondo la guida Il mare più bello di Legambiente e Touring Club Italiano. Questo riconoscimento premia non solo la bellezza delle sue spiagge, ma anche il modello di sviluppo sostenibile e la tutela ambientale che il territorio ha saputo implementare negli anni.

Le frazioni marine di Acciaroli e Pioppicon le loro acque cristalline e la gestione attenta dell’ecosistema, hanno contribuito a questo risultato straordinario. Pollica si distingue per la qualità delle sue acque, la biodiversità e l’efficienza energetica delle strutture, elementi fondamentali per ottenere le celebri Cinque Vele.

Pollica: un modello di sostenibilità

Il sindaco di Pollica, Stefano Pisani, ha commentato il risultato sottolineando che questo riconoscimento non è frutto del caso, ma il risultato di scelte amministrative e culturali orientate alla sostenibilità. La gestione dei rifiuti, la tutela della biodiversità e la valorizzazione delle tradizioni alimentari a chilometro zero sono solo alcuni degli aspetti che hanno contribuito a questo successo.

Pollica non è solo una meta balneare, ma anche un luogo dove la tradizione culinaria si fonde con l’innovazione. I visitatori possono godere di piatti freschi e genuini, preparati con ingredienti locali e sostenibili. La cucina cilentana, ricca di sapori e tradizioni, è un altro punto di forza di questa località.

I migliori ristoranti di Pollica

Acciaroli e Pioppi ospitano alcuni dei migliori ristoranti della zona, dove è possibile gustare piatti di pesce fresco e specialità locali. Tra i locali più rinomati troviamo il Bistrot di Pescheriaguidato dallo chef Marco Scognamiglio, che ha conquistato il Bib Gourmand con una cucina che unisce tradizione e innovazione.

Un altro indirizzo imperdibile è Il Velierodove lo chef Luigi Iapigio propone piatti a base di pesce fresco, come gli spaghetti cacio cozze e tartufo. Non mancano le novità, come la pasta dei pescatori, un piatto tradizionale rivisitato per i commensali.

Per chi cerca un’esperienza più informale, il Molo di sopraflutto offre un aperitivo che può trasformarsi in una cena, con una selezione di piatti e una ricca carta degli champagne. Qui è possibile gustare la Genovese di tonno, una specialità molto richiesta.

Altri indirizzi da non perdere

Tra gli altri ristoranti da segnalare ci sono Capaliaun agriturismo dove è possibile gustare antipasti di capra, frattaglie e carne al forno, e Casa Setaun ristorante fusion che propone piatti elaborati con il pesce locale. Non mancano le pizzerie, come quella di Cristian Aprile, che offre impasti e topping di alta qualità.

Per chi preferisce un’esperienza più rilassata, il Lido Libeccio offre piatti tipici e un giardino dove godere dello spettacolo del tramonto. Infine, per chi cerca un po’ di divertimento, il locale di Paky e Paola sul molo di sopraflutto è il posto ideale per drink e musica fino a tarda notte.

Un’esperienza indimenticabile

Pollica, con le sue spiagge, i suoi ristoranti e la sua atmosfera unica, è la meta perfetta per chi cerca un’esperienza indimenticabile. Che siate amanti del mare, della buona cucina o semplicemente in cerca di relax, Pollica saprà conquistarvi con la sua bellezza e la sua ospitalità.

Non perdete l’occasione di visitare questa perla del Cilento e di scoprire i segreti del mare più bello d’Italia.