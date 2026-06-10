Panino vegano con insalata di ceci gusto mare

Un sandwich vegano che unisce la consistenza dei ceci a note marine date dalle alghe e dai capperi: pronto in 10 minuti e perfetto per la spiaggia o un pranzo veloce.

Un panino fresco a base di ceci che richiama il gusto del mare senza usare ingredienti animali. Questa versione trasforma i ceci cotti in una crema rustica arricchita da alghe mistecapperi e yogurt vegetale, per ottenere un ripieno saporito e facile da stendere sul pane per toast.

La preparazione richiede pochi gesti e strumenti minimi: ideale quando serve una soluzione veloce ma gustosa per il pranzo.

La ricetta è pensata per quattro panini e sfrutta ingredienti comuni e qualche tocco “marino” per dare carattere al ripieno. Se volete, potete preparare la crema in anticipo e assemblare i sandwich al momento: così si mantiene la fragranza del pane e la freschezza dell’insalata aggiunta prima di servire.

Ingredienti misurati e attrezzatura

Per ottenere quattro panini servono: 8 fette di pane per toast (tipo pan bauletto), 500 g di ceci cotti100 g di yogurt di soia senza zucchero½ cucchiaio di senape delicata12 capperi sotto sale1 cucchiaio di alghe miste tritate1 pizzico di aglio in polvere1 cucchiaio di succo di limone1 cucchiaio di salsa di soiacirca 100 g di insalata a piacere, una manciata di frutti rossi essiccati e sale q.b. Lo strumento consigliato è uno schiacciapatate o una forchetta robusta per schiacciare i ceci; bastano anche una ciotola capiente e un coltello per assemblare i sandwich.

Procedimento: dalla crema di ceci all’assemblaggio

In una ciotola ampia trasferite i 500 g di ceci cotti e schiacciateli grossolanamente con lo schiacciapatate o una forchetta: l’obiettivo è mantenere una texture rustica, non ridurli in purè. Unite quindi il 100 g di yogurt di soiail ½ cucchiaio di senape delicatail 1 pizzico di aglio in polvereil 1 cucchiaio di succo di limone e il 1 cucchiaio di salsa di soia. I sapori si bilanciano tra cremosità, acidità e umami, creando la base del ripieno.

Come trattare i capperi e le alghe

I 12 capperi sotto sale vanno sciacquati per eliminare il sale in eccesso e poi tritati finemente: i capperi donano il carattere “marino” che richiama il sapore del pesce senza usarlo. Aggiungete anche 1 cucchiaio di alghe miste tritatele alghe funzionano come un condimento sapido e iodato che rafforza il profilo marino del ripieno. Mescolate bene per amalgamare tutti gli ingredienti e assaggiate prima di aggiustare di sale.

Dopo aver amalgamato il composto, se avete tempo lasciatelo riposare una decina di minuti in frigorifero: il riposo aiuta i sapori a fondersi. Poco prima di assemblare i sandwich incorporate una manciata di frutti rossi essiccati per un contrasto dolce-salato che rende il panino più interessante e insolito.

Assemblaggio, varianti e conservazione

Per montare i sandwich prendete due fette di pane e spalmatene una con la crema di ceci: aggiungete poi alcune foglie di insalata fresca per croccantezza e richiudete con l’altra fetta. Ripetete per ottenere quattro panini. Se preferite, tostate leggermente il pane per ottenere una texture più croccante. Tra le varianti possibili potete sostituire le alghe con una combinazione di Nori e Kombu tritati o arricchire il ripieno con cipolla rossa tritata per maggiore vivacità.

Per la conservazioneil sandwich assemblato si mantiene bene un giorno in frigorifero; se invece volete prolungare la durata fino a 2–3 giorni, conservate gli ingredienti separati in contenitori ermetici e assemblate al momento del consumo. Questa strategia è comoda per picnic o pranzi fuori casa, perché mantiene il pane croccante e il ripieno fresco.

Il risultato è un panino vegano, saporito e versatile, che unisce la praticità del pane per toast a una crema di ceci ricca di carattere marino. Perfetto per chi cerca un’alternativa al tonno tradizionale o semplicemente un pasto estivo da portare con sé.