Scopri i segreti per un brodo di carne ricco e saporito, ideale per ogni piatto.

Ingredienti essenziali per un brodo di carne

Per ottenere un brodo di carne saporito, non è necessario utilizzare tagli pregiati. I migliori risultati si ottengono con tagli come spalla, biancostato e punta di petto. Questi tagli, ricchi di sapore e sostanza, si combinano perfettamente con ossi misti di vitello e manzo, come ginocchio e femore, per un brodo corposo e aromatico.

Le verdure che fanno la differenza

Un buon brodo di carne richiede anche un mix equilibrato di verdure. La combinazione ideale prevede sedano (25%), carota (25%) e cipolla (50%). Aggiungere la parte verde del porro può intensificare l’aroma. Per un tocco in più, uno spicchio di aglio e un rametto di timo possono arricchire ulteriormente il sapore del brodo.

Preparazione e conservazione del brodo

La preparazione del brodo è semplice ma richiede tempo. Dopo aver fatto sobbollire gli ingredienti per diverse ore, è importante filtrare il brodo e lasciarlo raffreddare. Una volta freddo, il brodo può essere conservato in frigorifero per fino a 3 giorni o, se messo sottovuoto, fino a 10 giorni. Per una conservazione a lungo termine, il brodo può essere congelato in sacchetti ermetici, dove durerà almeno 3 mesi.

Infine, non dimenticate di spolpare i pezzi di carne utilizzati per il brodo: la carne recuperata può essere utilizzata per preparare ripieni, polpette e involtini, evitando così sprechi e arricchendo i vostri piatti.