Consigli per un’Estate in Salute, Eventi da Non Perdere e Fragranze Italiane

L’estate 2026 è alle porte e con essa arrivano consigli preziosi per vivere al meglio questa stagione. Tra alimentazione equilibrata, protezione della pelle e eventi culturali, c’è tanto da scoprire. Non dimentichiamo poi le fragranze che catturano l’essenza del Mediterraneo, perfette per portare con sé un pezzo d’Italia ovunque ci si trovi.

In un’epoca in cui il benessere è al centro dell’attenzione, è fondamentale adottare abitudini sane. L’estate, con il suo caldo e le sue lunghe giornate, richiede particolare attenzione all’alimentazione e alla protezione della pelle. Ma non è solo questo: la stagione estiva è anche sinonimo di eventi culturali e musicali che animano le città italiane.

Consigli per un’Estate in Salute

Con l’arrivo dell’estate, cambiano ritmi e abitudini. È importante mantenere un’alimentazione equilibrata, evitando errori comuni come saltare i pasti o esagerare con gelati e bevande zuccherate. La biologa nutrizionista Carola Bonaretti consiglia di scegliere pasti semplici ma completi, che comprendano carboidrati, proteine, verdura e una piccola quantità di grassi buoni. Attenzione anche agli integratori di sali minerali: per una persona sana, una corretta idratazione e un’alimentazione ricca di frutta e verdura sono sufficienti a reintegrare quanto perso con la sudorazione.

Accanto all’alimentazione, la protezione della pelle è fondamentale. L’estetista Emanuela Valenti raccomanda di applicare la crema solare con SPF 50 o 50+, soprattutto per il viso, e di riapplicarla più volte durante la giornata. È importante mantenere la pelle idratata, bere molta acqua e utilizzare prodotti doposole. Particolare attenzione va riservata alle ore centrali della giornata, quando l’intensità dei raggi UV è maggiore.

Eventi Estivi da Non Perdere

L’estate 2026 è stata ricca di eventi culturali e musicali. Porto Antico EstateSpettacolo ha registrato numeri da record, con oltre 112.000 spettatori tra Arena del Mare, Piazza delle Feste e Piazzale Mandraccio. Tra i momenti salienti, il concerto di Enrico Nigiotti ha chiuso una stagione che ha visto 75 eventi proposti nel cartellone, con nove serate sold out all’Arena del Mare.

Il pubblico è sempre più ampio e diversificato, con un’età media di 36,8 anni e una leggera prevalenza femminile. Il 41,4% del pubblico proviene da Genova, mentre cresce la presenza di visitatori provenienti dal resto della Città Metropolitana e dalle altre province liguri. Oltre un quinto degli spettatori arriva da altre regioni italiane, attratto soprattutto dai grandi appuntamenti ospitati all’Arena del Mare.

Profumi che Celebrano l’Estate Italiana

Le fragranze sono il modo più immediato per portare l’estate italiana addosso, anche quando l’estate vera resta a debita distanza. Le maison, italiane e non, hanno moltiplicato le uscite ispirate al Mediterraneo: agrumi coltivati sulla costiera, accordi marini, legni salmastri, fichi maturati al sole.

Tra le fragranze da conoscere, Carthusia A’mmare si apre su un accordo aromatico di bergamotto e rosmarino, attraversato da una nota salina che richiama la pelle dopo il bagno. Dolce&Gabbana Light Blue Eau de Parfum punta su un’apertura più intensa: limone siciliano, bergamotto calabrese e pepe rosa lasciano spazio a un cuore cremoso di frangipane e cannella. Acqua di Parma Bergamotto La Spugnatura richiama la spugnatura, l’antica tecnica calabrese di estrazione manuale dell’essenza dalla buccia degli agrumi.

Non dimentichiamo Rudy Profumi Acqua Corpo Profumata Ischia, un’acqua corpo idratante ispirata alla ceramica ischitana, e KIKO Milano Italian Holiday Body Mist Lake It Easy, una nota acquatica su bergamotto e anice, cuore di ninfea, fondo di legni delicati e caldi.