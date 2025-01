La storia di Cortina d’Ampezzo

Cortina d’Ampezzo, situata nel cuore delle Dolomiti bellunesi, è una località che ha saputo attrarre l’elite internazionale sin dal XIX secolo. Conosciuta per il suo panorama mozzafiato e il fascino storico, la cittadina ha vissuto un’importante rinascita dopo la Seconda Guerra Mondiale, grazie anche alle Olimpiadi del 1956. La sua fama è ulteriormente cresciuta nel 1963, quando è stata scelta come set per il film ‘La Pantera Rosa’. Oggi, Cortina si prepara ad accogliere le Olimpiadi invernali del 2026, un evento che promette di consolidare ulteriormente la sua reputazione a livello mondiale.

La scena cocktail a Cortina

Negli ultimi anni, la scena cocktail di Cortina d’Ampezzo ha subito una trasformazione significativa. Tradizionalmente, la mixology nella località era incentrata sui grandi classici, ma grazie a eventi come le Cocktail Week del 2022 e del 2024, la consapevolezza delle potenzialità della miscelazione è aumentata. Paola Mencarelli, fondatrice del format Italian Cocktail Weeks, ha dichiarato che l’evento ha permesso di mettere in luce i professionisti del settore, attirando l’attenzione su una cultura della miscelazione che prima era poco conosciuta.

I migliori bar di Cortina d’Ampezzo

Tra i bar più rinomati di Cortina, il Bar de Len si distingue per la sua atmosfera intima e la qualità dei cocktail. Situato all’interno di un hotel affascinante, offre una selezione di drink classici e innovativi, tra cui cocktail affinati in botte. Un altro locale storico è l’Hotel de La Poste, dove i camerieri in giacca bianca servono cocktail iconici come il Martini, in un ambiente che ricorda l’epoca d’oro del cinema. Non da meno è il Terrazza 26, che offre una vista spettacolare sulle Tofane e una proposta di miscelazione di alta qualità, con drink creativi come il ‘The Drunk Painter’. Infine, il Faro Dolomites Cocktail Bar, aperto nel 2022, si fa notare per la sua drinklist audace e l’atmosfera informale, ideale per una serata tra amici.