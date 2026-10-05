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Cucchiaio d’Argento pubblica ‘La cucina che unisce’ con 12 creator

Un libro che trasforma i post dei creator in ricette da tavola, raccontate con cuore e competenza.

Pubblicato il 05/10/2026 alle 17:31
Cucchiaio d’Argento pubblica ‘La cucina che unisce’ con 12 creator

Il celebre marchio gastronomico Cucchiaio d’Argento ha annunciato l’uscita di La cucina che unisce un volume che mette al centro la gente che cucina, non solo le ricette. Con 180 pagine e 60 proposte culinarie il libro nasce da una sperimentazione digitale: la community di è stata la culla di un progetto editoriale che va oltre il semplice raccolto di piatti, puntando a raccontare le esperienze personali dei creatori.

Il risultato è una raccolta che fonde il ritmo veloce dei social con la durata di un libro cartaceo, offrendo al lettore una Guida pratica e al tempo stesso un viaggio nelle storie di chi, giorno dopo giorno, pubblica tutorial, consigli e curiosità sulla cucina. Il processo di selezione si è basato su competenza e capacità narrativa, riducendo al minimo l’influenza di follower e visualizzazioni.

Dalla community alla redazione: un percorso inverso

Tradizionalmente, Cucchiaio d’Argento raccoglieva le ricette dalla tradizione domestica e le pubblicava per i lettori. In questa occasione, la dinamica è stata ribaltata: i creator hanno portato le proprie idee dentro la redazione, partecipando al classico iter di confronto, verifica e analisi tipico del marchio. Questo approccio ha permesso di filtrare le proposte più solide e di trasformarle in contenuti digitali complementari al libro.

Chi sono i 12 creator selezionati

Sapori di casa

Tre donne della tradizione regionale hanno curato la prima sezione: Tamara Mitrangolo (taralli pugliesi bolliti e Maritati al ragù), Paola Cuccunato (friselle e torta variegata al bergamotto) e Michela Masotto (risotto al Tastasal e gyoza mediterranei). Ogni piatto è accompagnato da aneddoti familiari che rievocano la cucina di un tempo.

Impasti e dolcezze

La zona dolciaria è stata affidata a Valentina Sticca che propone la torta di nocciole piemontese senza farina e la margherita di savoiardi alle pesche, e a Fabio Meli autore di una focaccia alta con cipolle caramellate e della classica brioche col tuppo.

Veg e healthy

Per chi predilige il verde, Rossana Lodo ha creato un polpettone di lenticchie con crema di peperoni, mentre Camilla Dragoni ha presentato crêpes di lenticchie con hummus di barbabietola e brownies proteici senza farina.

Oltre la tradizione

La contaminazione di sapori è il filo conduttore di questa sezione: Elisabetta Caccamo mescola fillo, granchio blu e mela, Davide De Vita reinterpreta le orecchiette cacio e cozze in chiave butter chicken, e Francesco Pio Longo offre un pasticciotto salentino salato e bombette fusion al Sangiovese.

Sapori dal mondo

Infine, Natalia Nieves Iszakovits porta scones alla feta con miele e harissa, mentre Alex Santacroce realizza una dumpling lasagna, dialogo tra Oriente e Italia.

Le ricette: cinque per autore, tradizione e contaminazione

Ogni creator firma cinque preparazioni, per un totale di sessanta ricette che spaziano dal classico tarallo pugliese al moderno chicken di tofu ai peperoni, passando per le orecchiette cacio e cozze o per una salsiccia di tofu alla paprika. Accanto a tempi di preparazione, livello di difficoltà e indicazioni pratiche, ogni scheda contiene una breve storia del piatto e il racconto personale dell’autore, rendendo il libro una testimonianza viva della cucina contemporanea.

Pubblicazione, prezzo e futuro del progetto

Disponibile dal 2 ottobre in tutte le librerie e edicole, La cucina che unisce ha un prezzo consigliato di 12,90 euro. Il volume vuole dimostrare che la collaborazione è ancora il motore della cucina italiana, questa volta valorizzando le voci di chi vive il cibo attraverso i social. Il progetto si propone inoltre di mantenere vivo il dialogo con la community, invitando i lettori a condividere, modificare e diffondere le ricette, in un ciclo continuo tra carta e feed digitale.

Scritto da Edoardo Castellucci

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