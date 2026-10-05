Il celebre marchio gastronomico Cucchiaio d’Argento ha annunciato l’uscita di La cucina che unisce un volume che mette al centro la gente che cucina, non solo le ricette. Con 180 pagine e 60 proposte culinarie il libro nasce da una sperimentazione digitale: la community di è stata la culla di un progetto editoriale che va oltre il semplice raccolto di piatti, puntando a raccontare le esperienze personali dei creatori.

Il risultato è una raccolta che fonde il ritmo veloce dei social con la durata di un libro cartaceo, offrendo al lettore una Guida pratica e al tempo stesso un viaggio nelle storie di chi, giorno dopo giorno, pubblica tutorial, consigli e curiosità sulla cucina. Il processo di selezione si è basato su competenza e capacità narrativa, riducendo al minimo l’influenza di follower e visualizzazioni.

Dalla community alla redazione: un percorso inverso

Tradizionalmente, Cucchiaio d’Argento raccoglieva le ricette dalla tradizione domestica e le pubblicava per i lettori. In questa occasione, la dinamica è stata ribaltata: i creator hanno portato le proprie idee dentro la redazione, partecipando al classico iter di confronto, verifica e analisi tipico del marchio. Questo approccio ha permesso di filtrare le proposte più solide e di trasformarle in contenuti digitali complementari al libro.

Chi sono i 12 creator selezionati

Sapori di casa

Tre donne della tradizione regionale hanno curato la prima sezione: Tamara Mitrangolo (taralli pugliesi bolliti e Maritati al ragù), Paola Cuccunato (friselle e torta variegata al bergamotto) e Michela Masotto (risotto al Tastasal e gyoza mediterranei). Ogni piatto è accompagnato da aneddoti familiari che rievocano la cucina di un tempo.

Impasti e dolcezze

La zona dolciaria è stata affidata a Valentina Sticca che propone la torta di nocciole piemontese senza farina e la margherita di savoiardi alle pesche, e a Fabio Meli autore di una focaccia alta con cipolle caramellate e della classica brioche col tuppo.

Veg e healthy

Per chi predilige il verde, Rossana Lodo ha creato un polpettone di lenticchie con crema di peperoni, mentre Camilla Dragoni ha presentato crêpes di lenticchie con hummus di barbabietola e brownies proteici senza farina.

Oltre la tradizione

La contaminazione di sapori è il filo conduttore di questa sezione: Elisabetta Caccamo mescola fillo, granchio blu e mela, Davide De Vita reinterpreta le orecchiette cacio e cozze in chiave butter chicken, e Francesco Pio Longo offre un pasticciotto salentino salato e bombette fusion al Sangiovese.

Sapori dal mondo

Infine, Natalia Nieves Iszakovits porta scones alla feta con miele e harissa, mentre Alex Santacroce realizza una dumpling lasagna, dialogo tra Oriente e Italia.

Le ricette: cinque per autore, tradizione e contaminazione

Ogni creator firma cinque preparazioni, per un totale di sessanta ricette che spaziano dal classico tarallo pugliese al moderno chicken di tofu ai peperoni, passando per le orecchiette cacio e cozze o per una salsiccia di tofu alla paprika. Accanto a tempi di preparazione, livello di difficoltà e indicazioni pratiche, ogni scheda contiene una breve storia del piatto e il racconto personale dell’autore, rendendo il libro una testimonianza viva della cucina contemporanea.

Pubblicazione, prezzo e futuro del progetto

Disponibile dal 2 ottobre in tutte le librerie e edicole, La cucina che unisce ha un prezzo consigliato di 12,90 euro. Il volume vuole dimostrare che la collaborazione è ancora il motore della cucina italiana, questa volta valorizzando le voci di chi vive il cibo attraverso i social. Il progetto si propone inoltre di mantenere vivo il dialogo con la community, invitando i lettori a condividere, modificare e diffondere le ricette, in un ciclo continuo tra carta e feed digitale.