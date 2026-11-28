Ricotta, pasta reale e canditi, poi sette strati di cioccolato e nocciola: la tredicesima puntata del Bake Off Italia 14 tra tradizione siciliana e tecnica moderna.

Nella tredicesima puntata di Bake Off Italia 14, andata in onda venerdì 27 novembre 2026 su Real Time, i cinque pasticcieri rimasti in gara hanno dovuto confrontarsi con tre prove. Brenda Lodigiani ha assegnato loro sette ore e trenta minuti di tempo complessivo, da distribuire come preferivano. Il verdetto ha portato all’eliminazione di Onofrio, a un passo dalla semifinale.

La cassata siciliana reinterpretata nella prova creativa

La prova creativa chiedeva di reinterpretare la cassata siciliana usando tre ingredienti che definiscono il dolce simbolo dell’isola: la ricotta, la pasta reale e i canditi. Il vincolo dice molto della tradizione. Sono ingredienti che raccontano la Sicilia prima ancora della forma del dolce, e ogni concorrente ha scelto come farli dialogare.

Danila e Manuel hanno costruito una versione moderna. Marco ha portato una cassata rettangolare, con canditi preparati da lui. Clarissa ha presentato una crostata alla ricotta, mentre Onofrio ha rivisitato la ricetta con pistacchio e mandorle.

Danila, Marco e Clarissa hanno convinto i giudici, pur con qualche riserva. Il dolce di Manuel aveva tutti i sapori della Sicilia, ma si allontanava troppo dalla cassata tradizionale. Nel dolce di Onofrio la ricotta era appena percettibile e la decorazione richiamava poco l’originale.

La Setteveli di Iginio Massari nella prova tecnica

Per la prova tecnica Iginio Massari ha proposto la sua versione della torta Sette Veli, un dolce della pasticceria italiana moderna composto da sette strati al cioccolato e alla nocciola. La ricetta ha un passato di prestigio: con questa torta Luigi Biasetto ha partecipato alla vittoria alla Coupe du Monde de la Pâtisserie di Lione nel 1997.

I concorrenti dovevano preparare la base, la bavarese, la mousse e la glassa a specchio, gestendo da soli il tempo a disposizione. La glassa è stata il punto in cui si sono distinti. Quasi tutti hanno ottenuto un buon risultato, tranne Onofrio, che ha dovuto ripetere la sua. Danila ha portato ai giudici una torta equilibrata, con una glassa molto sottile.

Marco e Clarissa hanno fatto un buon lavoro, con qualche imprecisione nel montaggio degli strati. Manuel ha commesso errori nella base, troppo alta, e nella glassa, piena di bolle. Onofrio ha avuto problemi con lo spessore della copertura. Danila si è piazzata al primo posto, davanti a Marco e Clarissa.

La Crooked Cake della prova sorpresa

La prova sorpresa prevedeva una Crooked Cake, una torta di almeno tre piani con gli strati sfalsati e una pendenza studiata per sembrare sul punto di cadere. Ogni concorrente ha sviluppato un’idea diversa. Clarissa ha scelto la Bella Addormentata, Danila e Onofrio hanno puntato sui cartoni animati, Marco ha immaginato una botte di birra e Manuel una creazione elegante nei toni del viola e del rosa.

Il montaggio è stato difficile soprattutto per Marco, costretto a rifare una crema bruciata. Onofrio ha faticato con il passaggio che serve a ottenere la pendenza. Danila ha guadagnato tempo con un’organizzazione del lavoro diversa da quella degli altri.

La torta di Danila ha colpito per l’estetica. Quella di Marco era molto buona, ma meno curata nella presentazione. Clarissa e Manuel hanno convinto, mentre Onofrio ha presentato un caramello ancora a pezzi e un effetto cartone animato poco evidente.

Chi passa il turno e chi resta fuori

Danila ha conquistato l’ultimo grembiule blu della stagione, il suo quarto, dopo quelli ottenuti nella seconda, nell’ottava e nell’undicesima puntata. Clarissa, Marco e Onofrio erano a rischio eliminazione. I giudici hanno scelto di eliminare Onofrio, che esce dopo i grembiuli blu della prima e della sesta puntata. Marco e Clarissa passano il turno, insieme a Danila e Manuel.

La gara prosegue quindi con quattro concorrenti, che si giocheranno l’accesso alla semifinale. Marco porta in gara il Sannio, un territorio che in questa stagione ha un suo rappresentante tra i pasticcieri amatoriali ancora in corsa.

Chi vuole provare la Setteveli di Iginio Massari a casa può seguire la ricetta con i consigli per la preparazione. Per il calendario, la finale di Bake Off Italia è fissata per l’11 dicembre 2026 su Real Time, mentre dal 18 dicembre la stessa rete trasmette Bake Off Italia Celebrity Edition, condotto ancora da Brenda Lodigiani.