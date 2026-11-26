La 47esima edizione recupera il nome originale e unifica ristoranti e cantine in un unico volume bilingue, presentando 91 nuovi ingressi e il debutto del sistema di valutazione 'Sigillo' per il vino.

La cucina italiana si racconta attraverso una narrazione culturale che intreccia radici profonde e sguardi verso il futuro. La Guida d’Italia 2027 de L’Espresso, presentata a Milano sotto le imponenti installazioni di Anselm Kiefer al Pirelli HangarBicocca, non è solo un elenco di indirizzi, ma una mappa sensoriale che decodifica l’evoluzione dell’identità gastronomica nazionale. In un anno cruciale, il primo dopo il riconoscimento UNESCO della cucina italiana come patrimonio immateriale, il volume riunisce per la prima volta da anni ristoranti e cantine in un’unica pubblicazione bilingue, sottolineando come ogni tavola sia il punto di incontro tra queste due anime.

Il ritorno alle origini e la visione internazionale

Recuperando il nome storico delle origini, questa 47esima edizione segna un cambio di passo strutturale. Il direttore Emilio Carelli ha chiarito la filosofia alla base del progetto: “Con La Guida d’Italia torniamo alle origini, ma l’obiettivo resta quello di guardare sempre avanti, raccontando ristoranti e cantine insieme, come accade su ogni tavola del Paese”. Questa integrazione editoriale risponde all’esigenza di offrire uno strumento completo a un pubblico globale, con un volume di circa 800 pagine che diventa ponte tra la tradizione locale e l’apprezzamento internazionale.

Una geografia in movimento: i nuovi ingressi

La vitalità del settore emerge dai numeri: su 300 ristoranti selezionati, ben 91 sono nuovi ingressi, quasi uno su tre. Di questi, 13 debuttano direttamente ai vertici con quattro o cinque Cappelli, testimoniando una maturità tecnica immediata. Tra le insegne più attese figurano il St. George di Heinz Beck a Taormina, la Gucci Osteria di Massimo Bottura a Firenze e Viride di Carlo Cracco a Roma. Queste aperture non sono semplici estensioni di brand esistenti, ma laboratori di ricerca dove la manualità consolidata incontra nuove declinazioni territoriali, dal Sud Italia alle isole, con una forte presenza di novità in Sardegna, Sicilia e Campania.

L’apice dell’eccellenza: raddoppio dei punteggi massimi

Il vertice della classifica si amplia significativamente. I ristoranti con il massimo riconoscimento dei cinque Cappelli salgono a 27, sei in più rispetto all’anno precedente. Accanto ai nomi storici, entrano nella fascia alta Emanuele Scarello (Agli Amici), Giancarlo Perbellini (Casa Perbellini 12 Apostoli) ed Enrico Bartolini (Mudec). Ma è il fronte del punteggio perfetto a riservare le sorprese più gustose: i locali premiati con 20/20 raddoppiano, passando da sei a dodici. Si aggiungono alla élite Jessica Rosval, Heinz Beck, i fratelli Cerea, Enoteca Pinchiorri, Davide Oldani e Mauro Uliassi. Questa selezione riflette una precisione tecnica assoluta, dove consistenze, equilibri aromatici e servizio raggiungono una sinfonia rara.

Il debutto del Sigillo: la nuova voce del vino

Sul versante enologico, la Guida introduce il “Sigillo”, un sistema di valutazione in ceralacca da uno a cinque punti che incorona 300 cantine. Dodici etichette hanno ottenuto il massimo, il “110 cum laude”, con un dominio netto della Toscana e, in particolare, dei Brunello di Montalcino dell’annata 2021. Argiano, Canalicchio di Sopra, Casanova di Neri, Cava d’Onice, Giodo e Le Potazzine guidano la classifica toscana, affiancate da eccellenze piemontesi, friulane e siciliane. Questo nuovo parametro editoriale riconosce la complessità organolettica dei vini italiani, trattandoli con la stessa severità critica riservata alla gastronomia.

Giovani talenti e premi speciali

Lo sguardo della Guida si posa anche sulle nuove leve, individuando dieci giovani talenti tra i nuovi ingressi. Il premio di miglior giovane chef 2027 è andato a Laura Santosuosso del ristorante Sandì di Milano, mentre il riconoscimento per l’esperienza innovativa ha premiato Contraste di Matias Perdomo, sempre nel capoluogo lombardo. Particolare attenzione è stata riservata anche all’ospitalità sportiva, con il premio “Leggenda dell’ospitalità” assegnato alla Juventus per l’esperienza gastronomica all’Allianz Stadium, ritirato da Giorgio Chiellini. Questi riconoscimenti evidenziano come l’eccellenza italiana stia evolvendo, abbracciando contesti diversi pur mantenendo intatta la ricerca della qualità.

A partire da gennaio, l’ecosistema digitale della Guida si arricchirà ulteriormente con l’uscita di un’app dedicata che permetterà agli utenti di prenotare esperienze dirette nei ristoranti e nelle cantine aderenti al progetto, trasformando la lettura critica in azione concreta e avvicinando il lettore alla materialità del piatto e del calice.