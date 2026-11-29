Domenica 29 novembre 2026 Roma ospita l'ottava edizione del festival dedicato al panettone artigianale, con 84 lievitati in concorso.

Domenica 29 novembre 2026 Roma ospita l’ottava edizione di Panettone Maximo, festival dedicato al panettone artigianale. La manifestazione si tiene al Salone delle Fontane, in via Ciro il Grande 10, nel quartiere Eur, con apertura al pubblico dalle 11 alle 20.

Quarantadue pasticcerie e forni portano in gara 84 lievitati. La manifestazione è ideata e organizzata da Fabio Carnevali e Stefano Albano, e nel 2026 la sede è quella del Salone delle Fontane per il terzo anno consecutivo.

La gara: panettoni classici e al cioccolato

Ogni insegna presenta due prodotti: un panettone classico della tradizione e un panettone al cioccolato. Dalla selezione escono 20 finalisti per categoria, quindi 40 in totale, che vengono valutati nella superfinale.

Il palmarès comprende anche Miglior Panettone Gourmet, riservato alle creazioni di chef e pizzaioli, Miglior Packaging, Miglior Comunicazione, Premio del Pubblico e Premio Stampa Estera. Per il Gourmet i partecipanti devono presentare prodotto, ricetta, ingredienti e grammature.

Una giuria di maestri pasticceri e critici

La giuria tecnica è divisa tra categoria tradizionale, categoria cioccolato, critici gastronomici e stampa estera. Per il panettone classico figurano, tra gli altri, Angelo Musolino, presidente di Compait, Davide Malizia, Claudio Gatti, Fabrizio Donatone, Eugenio Morrone e Attilio Servi.

Accanto ai professionisti ci sono critici e giornalisti come Luigi Cremona e Alberto Lupini, mentre la stampa estera è rappresentata dal gruppo del gusto dell’associazione.

Talk, showcooking e biglietti

Alle 12 è previsto il talk L’Arte del Panettone, il Gusto della Tradizione. Dalle 13 partono gli showcooking condotti dalla giornalista Barbara Politi, con pastry chef di ristoranti italiani che propongono preparazioni originali a base di panettone, tra cui Doina Paulesco di Osteria Francescana alle 17.

Il biglietto costa 15 euro online, più commissioni di servizio, oppure 20 euro acquistato sul posto. I bambini sotto i 12 anni entrano gratis se accompagnati da un genitore pagante. I ticket per gli showcooking si distribuiscono in ordine di arrivo, anche a chi ha acquistato in prevendita, quindi l’ingresso non equivale alla prenotazione dei singoli appuntamenti.

Come arrivare al Salone delle Fontane

Da Termini si prende la metropolitana B in direzione Laurentina, scendendo a EUR Palasport, oppure si può scendere alla fermata EUR Magliana. Gli autobus indicati sono il 714 da Termini e il 170 da piazza Venezia.

Chi arriva durante la giornata può esprimere la propria preferenza con il Premio del Pubblico, dopo aver assaggiato i panettoni in gara tra i banchi di degustazione.