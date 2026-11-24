Sei annate di Faro Palari assaggiate a Palermo, dal 2010 al 2020, tra storia del Nerello Mascalese e il vino più piccolo della Sicilia.

Il Faro DOC è il vino di Messina, e la sua denominazione conta appena 25 ettari vitati, meno dei 26 di cui dispone il Carema in Piemonte. Il territorio si trova sulla punta estrema nord orientale della Sicilia, incuneato tra Ionio e Tirreno e lambito di continuo dai venti.

Durante A POP, la manifestazione organizzata da Cronache di Gusto accanto a Pasta Olio Pizza, a Palermo è stata proposta una verticale di Faro Palari. A presentarla è stato Salvatore “Turi” Geraci, architetto e proprietario dell’azienda, arrivato in città con le sue bottiglie. Le note di accompagnamento sono state affidate al produttore e al giornalista Federico Latteri.

La verticale: dal 2010 al 2020

Il percorso è partito dalla 2020 e si è spostato di due anni in due anni fino alla 2010. La 2020 ha al naso una frutta ben matura, senza essere un vino super fruttato, e una parte agrumata che cambia con l’età, qui di arancia rossa. Al sorso è fresco e forte, con una piccola nota balsamica che il palco ha attribuito al Nocera, e con tannini che non asciugano la bocca con violenza.

La 2018 ha un tannino più avvertibile, legato a un’annata più calda. Origano e rosmarino al naso suggeriscono un cosciotto di agnello, mentre Latteri ha ipotizzato una pescespada. La 2016 è stata descritta come un’annata con «grandi equilibri in tutta Italia», e il vino si presenta più disteso, più morbido, con più spinta e una punta di liquirizia. La 2014 è nel segno dell’evoluzione, con una presenza più forte di tannino, ed è stata imbottigliata nel 2017. La 2012 ha un colore aranciato e note più dolci, e il produttore la descrive come una persona robusta e sincera. La 2010 porta sfumature di cioccolato e una texture vellutata. La 2021 è l’annata attualmente in commercio.

Vitigni, storia e produzione

Ogni anno l’azienda produce tra le 13 e le 15 mila bottiglie, a seconda di come rispondono le viti ad alberello, che in alcuni casi superano i 70 anni di età. Il nome Faro deriva dai Pharii, la popolazione greca che ne impiantò la coltura. Geraci ricorda che la storia della zona risale all’età micenea e che alla fine dell’Ottocento la superficie vitata raggiunse i 40 mila ettari. Il vino veniva esportato in Francia come vino da taglio per Bordeaux e Borgogna, in un periodo in cui i vigneti erano stati devastati dalla filossera.

In cantina si usano lieviti indigeni e barrique prevalentemente nuove, che fissano il colore del Nerello Mascalese, affiancato da Nerello Cappuccio e Nocera. La maturazione dura 18-24 mesi, seguita da un lungo affinamento in bottiglia. Nel 1990 Luigi Veronelli spinse Geraci a rivitalizzare una Doc in stato comatoso, e la collaborazione con l’enologo piemontese Donato Lanati ha dato origine al Faro Palari. Geraci ha riassunto così la questione: «Fare vino buono in Sicilia è facile, farlo identitario è un’altra cosa. C’è un mare di uva buona in Sicilia, ma solo il 20% finisce in una bottiglia».

Clima, vendemmia e bevibilità

Il produttore ha collegato le annate al clima. Da Palari la vendemmia si svolge tra fine settembre e i primi di ottobre, e nel 2026 è stata effettuata ai primi di ottobre. Geraci sostiene che dal 2020 la bevibilità sia diventata l’elemento cruciale del suo vino. Sull’approccio in cantina, il produttore è netto: «Non filtriamo, non chiarifichiamo. Siamo piccoli e snob».

Chi vuole assaggiare la 2016 dovrà cercarla con attenzione, perché le bottiglie in circolazione non sono molte. Le cassette e le mezze cassette si trovano in qualche enoteca, mentre al ristorante può capitare una singola bottiglia. Per la sede dell’azienda agricola, che si trova in una villa settecentesca a Santo Stefano Briga, il sito web è la fonte da consultare.