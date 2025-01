Un nuovo inizio per Cucina Social

Il 2025 si apre con entusiasmo per Cucina Social, il programma di Cusano Media Play che combina la passione per la cucina con momenti di intrattenimento e storie affascinanti. La conduttrice Gloria Procopio, nota per il suo stile coinvolgente, accoglie ogni settimana ospiti speciali pronti a mettersi alla prova ai fornelli. Le nuove puntate, disponibili dal 7 al 10 gennaio, promettono di regalare al pubblico un mix di gusto, risate e sorprese.

Le puntate imperdibili

Ogni episodio di Cucina Social è un viaggio culinario unico. Il 7 gennaio, il programma ospita Fuxtherapy, che si cimenterà nella preparazione di paccheri ripieni di amatriciana su crema di pecorino. Tra risate e momenti di tensione, il pubblico potrà scoprire se Fux riuscirà a lasciarsi andare in cucina, superando le sue manie di controllo.

Il giorno successivo, l’influencer Noemi Silipo porterà la sua passione per la cucina vegetariana, preparando una colorata mattonella di verdure. Con aneddoti personali e battute, Gloria cercherà di conquistare il palato esigente di Noemi, dimostrando che la cucina può essere un luogo di condivisione e divertimento.

Ricette e storie da gustare

Il 9 gennaio, l’affascinante Sebastiano Nicolì si lancerà nella preparazione di cappellacci al cioccolato con ragù di salsiccia. Sarà interessante vedere come Gloria riuscirà a trasformare l’inesperienza culinaria di Sebastiano in una vera e propria dichiarazione d’amore per la cucina. La combinazione di ingredienti dolci e salati promette di sorprendere anche i palati più raffinati.

Infine, il 10 gennaio, Mister Mario tornerà con un piatto tipico della Campania: tagliatelle ripiene con funghi su crema di zucca. Ma non sarà solo la cucina a sorprendere, poiché Mario porterà con sé un regalo atteso: mozzarelle casertane! Tra battibecchi fraterni e momenti di complicità, il risultato finale sarà da gustare e apprezzare.

Un programma da non perdere

Cucina Social si conferma un appuntamento imperdibile per gli amanti della cucina e del divertimento. Con la sua formula unica, il programma riesce a coinvolgere il pubblico, offrendo non solo ricette deliziose, ma anche storie che emozionano e intrattengono. Non resta che sintonizzarsi e lasciarsi trasportare in questo viaggio gastronomico ricco di sorprese e risate.