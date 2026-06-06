Scopri i ristoranti stellati più spettacolari del mondo: dalle grotte alle stazioni ferroviarie

L’alta cucina non si limita solo al gusto, ma offre esperienze uniche che coinvolgono tutti i sensi. Alcuni ristoranti stellati si distinguono non solo per la qualità dei piatti, ma anche per le loro location spettacolariche trasformano una semplice cena in un’avventura indimenticabile.

Dalle profondità marine alle vette delle montagne, ecco una selezione di ristoranti che hanno saputo unire l’eccellenza gastronomica a scenari da sogno.

Under: il ristorante sottomarino in Norvegia

Immagina di cenare a 5 metri sotto il livello del marecircondato da pesci e coralli. Questo è ciò che offre Underil primo ristorante sottomarino d’Europa, situato a Lindesnes, in Norvegia. Con una stella Michelinquesto locale vanta una vista subacquea mozzafiato grazie a una finestra panoramica di circa 11 metri. Il menu, rigorosamente stagionale, è a base di pesce e frutti di mare. Per raggiungere la sala da pranzo, gli ospiti devono scendere una suggestiva scala di legno di quercia e acciaio, immergendosi letteralmente nell’atmosfera marina.

Alchemist: l’esperienza teatrale a Copenhagen

A Copenhagen, il ristorante Alchemistguidato dallo chef Rasmus Munk, offre un’esperienza culinaria che va oltre il semplice pasto. Con due stelle Michelin, questo locale propone un menu degustazione in sei attiuna performance che dura sei ore e si svolge in ambienti diversi, dal planetario alla sala operatorio. Ogni piatto è realizzato con tecnica impeccabile e veicola messaggi importanti su temi come l’etica e il cambiamento climatico. Un’esperienza che unisce arte, scienza e gastronomia.

Locanda Don Serafino: la grotta stellata in Sicilia

In Italia, a Ragusa, si trova la Locanda Don Serafinoun ristorante con una stella Michelin che offre una cena in una grotta elegante e suggestiva. Situato nel suggestivo centro storico di Ibla, adiacente alla chiesa di San Serafino, patrimonio Unesco, questo locale propone un menu di matrice siciliana che alterna grandi classici a reinterpretazioni creative. La location unica, scavata nella roccia, rende ogni cena un’esperienza indimenticabile.

Le Jules Verne: la vista mozzafiato sulla Torre Eiffel

A Parigi, il ristorante Le Jules Vernesituato al secondo piano della Torre Eiffel, offre una vista unica sulla città. Con due stelle Michelin, questo locale, guidato dallo chef Frédéric Anton, stupisce non solo per la sua posizione privilegiata, ma anche per i piatti creativi e stagionali preparati in una cucina misurata. La vista sui tetti di Parigi e la struttura della Torre Eiffel rendono ogni pasto un’esperienza magica.

Ossiano: l’acquario di Dubai

A Dubai, il ristorante Ossianosituato nell’Atlantis The Palm Hotel, offre una cena immersa in un acquario con 65.000 animali marini. Con una stella Michelin, questo locale propone un menu degustazione da dieci portate, spesso terminate al tavolo, in cui ogni piatto omaggia un esploratore oceanico. La scala elicoidale di marmo e le grandi vetrate rendono l’esperienza ancora più suggestiva.

Questi ristoranti dimostrano che l’alta cucina può offrire molto più di un semplice pasto. Con le loro location uniche e i menu innovativi, trasformano ogni cena in un’avventura indimenticabile.