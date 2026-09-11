Dai caffè letterari ai ristoranti stellati: i 15 locali storici da visitare in Italia

Un viaggio attraverso i locali storici italiani che hanno ospitato personaggi illustri e servito piatti leggendari. Scopri i 15 posti dove la storia si gusta

L’Italia è un paese ricco di tradizioni e storia, e i suoi locali storici ne sono una testimonianza vivente. Questi luoghi, alcuni dei quali con oltre 70 anni di attività, conservano arredi originali e hanno ospitato personaggi illustri. Tra caffè letterari, ristoranti stellati e pasticcerie rinomate, ogni angolo racconta una storia unica.

La nuova guida ai locali storici d’Italia, pubblicata dall’Associazione Nazionale Locali Storici d’Italia, raccoglie alcuni dei luoghi più longevi e affascinanti del paese. Con un formato pocket che richiama le antiche guide di viaggio, il volume è un vero e proprio tesoro per gli amanti della storia e della gastronomia.

I locali storici: un viaggio tra storia e sapori

Tra i locali selezionati, spiccano nomi come il Caffè Nazionale di Aosta, un gioiello architettonico con una stupenda sala gotica a pianta circolare. Qui, il ristorante stellato guidato da Paolo Griffa offre una pasticceria curata e un salon de tè che è un vero punto di riferimento per la città.

In Liguria, il Caffè Chiavari è un’istituzione con le sue eleganti sale liberty e i famosi Sorrisi di Chiavari al cioccolato. A Torino, il Caffè Baratti & Milano e il Caffè Mulassano sono simboli della città, con una tradizione che risale all’Ottocento e una pasticceria di livello.

Non meno affascinanti sono i locali di Milano, come il Caffè Cova e il Caffè Campari, dove la tradizione del caffè e dei cocktail si intreccia con la storia della città. A Brescia, il Caffè Caffè è un punto di incontro per artisti e amanti della pasticceria.

A Punto: la libreria gastronomica di Madrid

A Madrid, la libreria gastronomica A Punto è un luogo unico dove la cultura enogastronomica diventa esperienza. Nata più di quindici anni fa, A Punto è molto di più di una semplice libreria: è una scuola di cucina, un luogo di incontri e presentazioni, un punto di riferimento per chi ama il cibo e il vino.

Le fondatrici, Roberta Bruno, Sara Cucala e Anna Lorente, hanno creato un luogo dove si può acquistare un libro di cucina, partecipare a un corso di cucina thailandese o assistere alla presentazione di un libro. La libreria ospita circa 3000 titoli in catalogo, in inglese e in spagnolo, con referenze che spaziano dalla cucina al vino, dalla cultura gastronomica alla tecnica dietro ai fornelli.

Nonostante la crisi economica e la concorrenza di Amazon, A Punto ha saputo distinguersi grazie al capitale umano e all’offerta di corsi di cucina e masterclass. La libreria si trasferirà presto in un nuovo spazio ad Arganzuela, dove continueranno le presentazioni di libri e gli incontri con gli autori.

In un’epoca in cui tutto può essere acquistato online, A Punto rappresenta un’alternativa preziosa, un luogo dove l’esperienza umana e la passione per il cibo si incontrano.