Il comune di Firenze ha deciso di prolungare il divieto di apertura di nuovi ristoranti in quattro aree fuori dal centro storico, con scadenza nel 2029.

Il Consiglio comunale di Firenze sta per approvare una proposta che limita ulteriormente l’ingresso di nuove attività di ristorazione in quattro zone esterne al centro storico. La misura, già in vigore in altre vie del patrimonio UNESCO, si applicherà a piazza Batoni, piazza Isolotto, zona Dalmazia e via Pacinotti, con l’obiettivo di preservare il patrimonio commerciale locale e di evitare un progressivo impoverimento di negozi di prossimità.

Le quattro nuove aree soggette al divieto

Le strade interessate dal provvedimento sono situate nei quartieri 4, 5 e 2 della città: la piazza Batoni e la piazza Isolotto (quartiere 4), la zona intorno a piazza Dalmazia (quartiere 5) e la via Pacinotti (quartiere 2). In ciascuna di esse il divieto di nuove licenze alimentari si aggiunge a quello già attivo da due anni su vie come Gioberti, Pisana, Senese e altre ancora. La scelta di queste zone è stata effettuata insieme alle associazioni di categoria – Confesercenti, Confcommercio, CNA e Confartigianato – per contenere la pressione commerciale e garantire la continuità dei negozi di vicinato.

Procedura di approvazione e durata della misura

La decisione è stata formalizzata con una delibera della Giunta di Palazzo Vecchio, firmata dall’assessore allo Sviluppo Economico e al Turismo, Jacopo Vicini, e dai rappresentanti delle associazioni citate. Dopo l’approvazione della giunta, il provvedimento deve ancora passare alla discussione della commissione consiliare competente e, successivamente, al voto del Consiglio comunale previsto entro il prossimo mese. L’accordo stabilisce che il divieto rimarrà in vigore fino a novembre 2029, estendendo così di tre anni le restrizioni già operative in altre parti della città.

Motivazioni dell’amministrazione e reazioni degli operatori

L’assessore Vicini ha spiegato che la misura è “sperimentale” e nasce dalla necessità di preservare la vivibilità di Firenze, la diversificazione economica del tessuto commerciale e le esigenze dei residenti che dipendono da negozi di prossimità. Secondo lui, senza questo blocco le nuove aperture di ristoranti potrebbero mettere a rischio la sopravvivenza di esercizi già presenti, riducendo la varietà di servizi per i cittadini. Le associazioni di categoria hanno confermato il loro sostegno, sottolineando che la decisione è stata presa di concerto con i quartieri interessati. Al momento non sono state registrate proteste organizzate da parte dei ristoratori, ma i tassisti hanno chiesto un aumento delle tariffe, evidenziando altre dinamiche di pressione economica nella città.

Implicazioni per il futuro del commercio urbano

Il divieto di nuove licenze alimentari si inserisce in un più ampio contesto di politiche volte a proteggere le aree di interesse storico-culturale e a regolare lo sviluppo commerciale nelle zone più delicate. L’amministrazione ha dichiarato che la misura è parte di un “piano di tutela e valorizzazione degli esercizi di vicinato”, che include anche controlli più severi in decine di strade soggette a maggiore pressione. Se la proposta sarà approvata, Firenze si manterrà tra le prime città italiane a sperimentare restrizioni territoriali su attività di ristorazione, con l’obiettivo di creare un equilibrio sostenibile tra turismo, commercio locale e qualità della vita dei residenti.