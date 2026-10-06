Ottobre porta in tavola necci alle castagne, cotognata di cotogna e il pan dei morti, con consigli di presentazione e abbinamenti per chef curiosi.

Quando le bancarelle della frutta estiva svaniscono, ottobre lascia spazio a un vuoto che i cuochi possono riempire con i dolci d’autunno. Le tradizioni regionali offrono gusti radicati nella stagione, spesso dimenticati da chi lavora in sala. Riscoprire questi piatti non solo arricchisce la carta, ma crea una narrazione stagionale che i clienti attendono con curiosità.

Dolci d’autunno da riscoprire in ristorante

Necci alle castagne, ricotta e cachi

I necci provengono dalla Garfagnana e dall’Appennino toscano, dove le famiglie di castagnai li preparavano con farina di castagne, acqua e un pizzico di sale, avvolti intorno a un cucchiaio di ricotta. In cucina professionale si possono cuocere in padella, poi arrotolarli a forma di sigaro e farcirli con ricotta di pecora montata al miele di castagno e scorza d’arancia. A lato, si servono cachi vaniglia caramellati al burro, una salsa al caffè amaro e un crumble di farina di castagne. Ogni componente bilancia dolcezza, amarezza e freschezza rendendo il dolce adatto anche a chi predilige il senza glutine, basta omettere il crumble.

Cotognata di cotogna con crema di ricotta e sablé al rosmarino

La cotognata riscoperta dalla tradizione siciliana, pugliese e ligure, si basa su una cotogna cotta a lungo con zucchero, limone e alloro, poi ridotta a cubetti. Per il ristorante, la frutta viene cotta in sciroppo leggero fino a diventare trasparente, poi tagliata a piccoli cubi che si mescolano con una crema di ricotta di pecora e una grattugiata di pecorino fresco. Il tutto è coronato da un sablé all’olio aromatizzato al rosmarino, che si frantuma al cucchiaio. Una riduzione dello sciroppo di cottura lega tutti gli ingredienti, creando un dessert che si colloca sul confine dolce-salato e può sostituire il tradizionale piatto di formaggi.

Pan dei morti al cucchiaio, tra cioccolato e fichi

Tipico di Milano alla fine di ottobre, il pan dei morti nasce come biscotto rustico con fichi secchi, cacao, spezie e vino. Per trasformarlo in dolce al cucchiaio si crea una base di crema al cioccolato fondente con fichi, cannella e un tocco di chiodi di garofano. Il crumble del pan dei morti, tostato e sbriciolato, diventa il croccante sopra la crema. Si aggiungono fichi rinvenuti in vino rosso speziato, una quenelle di gelato al latte e una cialda di ostia spolverata di zucchero a velo. Il risultato ha sapori invernali, ma la freschezza dell’arancia e del gelato lo rende leggero e perfetto per le prime settimane di novembre.

Menu del 1° ottobre: gusto e creatività

Crema di zucca, feta e miele con noci e rosmarino

Come apertura, la crema di zucca si sposa con feta salata e un filo di miele, creando un equilibrio tra dolcezza della zucca e sapidità del formaggio. Una spolverata di noci tostate e rosmarino fresco aggiunge croccantezza e aroma erbaceo. Servita su crostini di pane rustico, la crema è ideale per stuzzicare il palato e introdurre i sapori dell’autunno.

Rotolini di pollo aromatici alla piastra

Il piatto principale vede fettine sottili di petto di pollo farcite con prosciutto cotto, aglio tritato, prezzemolo e basilico. Dopo aver arrotolato e legato, i rotolini vengono scottati su una piastra ben calda finché la carne non assume una doratura croccante. Il risultato è una carne tenera, avvolta da profumi erbacei, che può essere accompagnata da una leggera insalata di stagione o da un contorno di verdure grigliate.

Tagliatelle di crêpes al cioccolato e arachidi

Per il dessert, le tagliatelle di crêpes nascono da sottili crêpes cotte in una pastella di farina, uova e latte, poi arrotolate e tagliate a strisce simulate. Vengono condite con cioccolato fondente fuso e burro di arachidi, creando un contrasto dolce-salato. Una pioggia di gocce di cioccolato e arachidi intere aggiunge una texture croccante, rendendo il piatto ideale per chi ama sperimentare combinazioni insolite.

Il classico della nonna: torta al limone e pinoli

Per chi desidera un richiamo alla tradizione, la torta della nonna con crema al limone e pinoli è perfetta. Una frolla friabile di farina, burro, zucchero, uova, limone e lievito accoglie una crema densa ottenuta con latte, tuorli, zucchero, amido di mais, limone e vaniglia. Una volta raffreddata, la torta viene ricoperta con pinoli tostati e una spolverata di zucchero a velo. Si può servire con un bicchiere di Recioto della Valpolicella o un caffè lungo, chiudendo il menù con una nota di dolce tradizione reinventata.