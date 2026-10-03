Tre nonne over 60 hanno trasformato le ricette di famiglia in successi digitali, attirando milioni di visualizzazioni e reinventando la tradizione.

Negli ultimi anni le ricette tradizionali hanno trovato un nuovo palcoscenico: i social network. Di fronte a questo fenomeno emergono figure inattese, come tre donne di oltre sessant’anni che hanno trasformato la cucina di una volta in veri e propri contenuti virali.

Marilena Furlan, Nonna Pia e Nonna Silvana dimostrano che l’autenticità, più che le tecniche di produzione, è la chiave per catturare l’interesse di milioni di utenti.

L’Agriturismo Rugiada: la rinascita digitale di Marilena Furlan

Nel 2024 l’agriturismo Rugiada, situato a San Giorgio di Ca’ Venier, era sull’orlo della chiusura. La crisi post-pandemica aveva spinto Arianna, figlia di Marilena, a valutare l’opzione di chiudere i battenti. Invece, la famiglia decise di investire nuovamente, rinnovando locali e menu, ma senza abbandonare i piatti simbolo della cucina del Delta: basiti, risi, fasoi duri, crostoli e baccalà.

Il colpo di scena arrivò quando cominciarono a pubblicare brevi reel su Instagram. Marilena, allora 66 anni, divenne il volto di quegli spezzoni, mostrando come, con un bicchiere e un cucchiaio, è possibile ricreare le ricette tramandate dalla madre e dalla nonna senza alcuna bilancia. La spontaneità dei suoi video – senza ricette “pensate per i social” – ha generato un’impennata di visualizzazioni 4,1 milioni in un mese e quasi 40 000 follower. Celebrità culinarie come Anna Moroni e Andy Luotto hanno commentato i suoi contenuti, e famiglie di tutta la regione hanno iniziato a prenotare soggiorni per incontrare la “signora delle ricette di un tempo”.

Nonna Pia: la voce della Ciociaria che attraversa TikTok

Pia Quaglieri, nata a Arpino nel 1937, ha lasciato l’Italia per gli Stati Uniti nel 1955. Lontana dalla sua terra, ha conservato la cucina come legame con le radici: sugheri densi, pasta fatta a mano e piatti da festa. Per decenni queste ricette sono rimaste un tesoro familiare, finché un giorno una nipote le ha proposto di girare dei brevi video.

Il risultato è stato sorprendente. Senza sceneggiature, Nonna Pia commenta in dialetto, mescolando ricordi e consigli pratici, e con la sua autenticità conquista milioni di visualizzazioni su TikTok e Instagram. Gli spettatori non cercano solo istruzioni, ma una presenza materna che riecheggia la propria infanzia o, per chi vive all’estero, una connessione con la madrepatria. I suoi video hanno trasformato piatti di una cucina di zona in veri e propri trend digitali, dimostrando che la semplicità di un gesto casalingo può diventare virale a livello globale.

Nonna Silvana e la rivoluzione digitale con Gemini

Silvana Bini, 84 anni, vive in Toscana e conserva da quando era bambina una scatola di latta con le ricette scritte a matita negli anni ’50. Le pagine, macchiate di sugo, erano diventate illeggibili, ma la volontà di tramandarle non si era spenta. Con l’aiuto dell’assistente virtuale Gemini, Silvana ha digitalizzato l’intero repertorio.

Il processo è stato semplice: ha fotografato ogni foglio e ha chiesto a Gemini di trascrivere il testo, segnalando le parti poco chiare anziché inventare. Il risultato è un quaderno stampato che ora può essere condiviso con i nipoti senza rischiare di rovinare gli originali. Inoltre, Silvana usa Gemini per rimuovere le macchie più ostinate dai tessuti delicati, chiedendo consigli su errori da evitare, e per tradurre i dialetti locali in italiano standard, facilitando la comunicazione con le nuove generazioni. Grazie a queste tecnologie, il suo tempo è tornato a “cucinare”, ma con una base digitale che rende le ricette accessibili a tutti.

Le tre storie dimostrano come la tradizione, se unita a strategie digitali e a strumenti di intelligenza artificiale, possa non solo sopravvivere, ma fiorire in un mondo dominato da contenuti rapidi e visivi. Le nonne di oggi non solo conservano il patrimonio culinario, lo trasformano in esperienze interattive che coinvolgono un pubblico globale, dimostrando che l’età non è un limite ma un vantaggio quando si tratta di autenticità.