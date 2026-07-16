Euro-Toques Italia: Vincenzo Guarino nominato delegato regionale della Campania

Nel cuore della Costiera Amalfitana, ad Agerola, si è svolto un evento di grande rilievo per la gastronomia italiana. La suggestiva location de La Corte degli Dei all’interno dello storico Palazzo Acampora, ha ospitato una cena speciale firmata Euro-Toques Italia.

Questo incontro ha riunito alcuni dei nomi più prestigiosi della cucina italiana per celebrare la cucina italiana come patrimonio dell’umanità.

L’evento ha visto la partecipazione di chef di fama internazionale, tra cui Enrico Derflingher, Lorenzo Montoro, Gianni Tarabini, German Scalmazzi, Nino Fratello e Andrea Impero. Insieme, hanno creato un menu a più mani che ha deliziato i presenti con i sapori autentici della tradizione italiana.

La nomina di Vincenzo Guarino

Uno dei momenti salienti della serata è stata la nomina di Vincenzo Guarino come nuovo delegato regionale della Campania per Euro-Toques Italia. Questo riconoscimento è un tributo al suo impegno e alla sua dedizione nella promozione della qualità degli alimenti e della cultura gastronomica italiana. Enrico Derflingher, Presidente di Euro-Toques Italia, ha espresso grande orgoglio per questa scelta, sottolineando come Guarino rappresenti al meglio i valori dell’associazione.

La presentazione della Guida Euro-Toques Italia 2026

Durante la serata, è stata presentata la Guida Euro-Toques Italia 2026 un’opera che raccoglie i migliori ristoranti e chef italiani. Questo volume, distribuito esclusivamente ai soci dell’associazione, è un vero e proprio manifesto dell’eccellenza culinaria. La guida seleziona e raccomanda i ristoranti che rispettano rigorosamente il codice d’onore dell’associazione, garantendo trasparenza assoluta e l’utilizzo di materie prime fresche e locali.

Un omaggio ad Alfonso Iaccarino

La serata ha anche visto il conferimento di un importante riconoscimento alla carriera ad Alfonso Iaccarino, una figura di spicco che ha contribuito in modo significativo alla storia della cucina italiana. Questo omaggio sottolinea l’importanza di preservare e promuovere le tradizioni culinarie italiane, tramandando tecniche millenarie alle future generazioni.

La cucina italiana come patrimonio dell’umanità

L’evento ad Agerola ruota attorno a un tema cruciale: la candidatura e la valorizzazione della cucina italiana come patrimonio immateriale dell’umanità. Gli chef presenti a Palazzo Acampora non sono semplici cuochi, ma veri e propri ambasciatori culturali. Ogni loro ricetta è un tassello che compone il mosaico della nostra identità nazionale. Promuovere la cucina italiana significa difendere la biodiversità del nostro territorio, sostenere l’agricoltura locale e tramandare tecniche millenarie alle future generazioni.

La nomina di Vincenzo Guarino e l’evento ad Agerola rappresentano un passo importante per la promozione della cucina italiana e per la valorizzazione del patrimonio gastronomico della Campania. Con il suo impegno e la sua passione, Guarino continuerà a guidare la regione verso nuove vette di eccellenza culinaria.