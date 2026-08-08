Evento Grika a Lecce: musica, cucina e lingua della Grecìa Salentina

Nel cuore del Salento, dove Oriente e Occidente si incontrano, l’Abbazia di Santa Maria di Cerrate si prepara ad accogliere un evento unico dedicato alla cultura grika. Organizzato dal FAI l’appuntamento si terrà l’8 e 9 agosto 2026 e promette di immergere i visitatori in un viaggio tra musica, cucina e lingua della minoranza ellenofona della Grecìa Salentina.

L’Abbazia, affidata al FAI nel 2012, è un luogo carico di storia e tradizioni. Qui, i monaci bizantini portarono con sé la lingua greca e un rito diverso da quello latino, lasciando un’eredità che ancora oggi caratterizza profondamente il territorio. L’evento Grika è un’occasione per riscoprire e valorizzare questo patrimonio culturale, attraverso un ricco programma di attività che spaziano dalla gastronomia ai laboratori linguistici, fino ai concerti di musica tradizionale.

Un viaggio tra i sapori della Grecìa Salentina

Tra le attività più attese, La curte dei sapori griki propone una selezione di piatti tipici della tradizione locale, accompagnati da vini delle cantine di Cutrofiano. Dall’insalata grika di Martignano al Cuturusciu di Calimera ogni piatto racconta una storia legata al territorio e alle sue radici bizantine. I visitatori potranno gustare queste specialità su una lunga tavola condivisa, il convivio un momento di condivisione che riflette l’anima ospitale del Salento.

Non mancheranno approfondimenti sulle abitudini alimentari dei monaci bizantini. L’incontro La dieta dei monaci, i legumi e il vino a cura dei professori Alessandro Capone e Vito Michele Paradiso dell’Università del Salento, sarà arricchito da una degustazione guidata di vini e legumi, tra cui la fava bianca e il pisello nano di Zollino. Domenica, l’appuntamento La dieta dei monaci, il pane e i suoi simboli esplorerà i prodotti da forno tradizionali, come il Cuturusciu e la Scèblasti, con la guida di esperti del settore.

Musica e tradizioni in griko

La musica avrà un ruolo centrale nell’evento Grika. Sabato, il Laboratorio di balli e canti in griko a cura del gruppo musicale Arakne Mediterranea permetterà ai partecipanti di immergersi nelle tradizioni popolari attraverso la pratica collettiva. Il laboratorio sarà seguito da un concerto che metterà in scena antiche tarantelle, canti di taranta, pizzica e serenate in griko.

Domenica, il coro e l’orchestra dell’Istituto Comprensivo Corigliano d’Otranto, Castrignano dei Greci, Melpignano si esibiranno in Note di griko un’esibizione che celebra la lingua e la musica della Grecìa Salentina. Il concerto sarà arricchito da canti e storie alla tavola del convivio, con la partecipazione di Rocco De Santis e Mattia Manco, cantautore e musicista originario di Sternatia.

Laboratori e visite guidate

L’evento Grika offrirà anche una serie di laboratori e visite guidate per approfondire la storia e la cultura dell’Abbazia di Cerrate. Presso la Casa del Massaro sarà possibile assistere alla proiezione del video Visioni dalla Grecìa Salentina a cura della Cooperativa sociale Open di Parco Palmieri di Martignano. Il video accompagnerà il pubblico alla scoperta delle tradizioni locali, dai Kraunari di Calimera alla Festa dei Lampioni, dal Carnevale ai Canti di Passione.

Le visite guidate, curate dal personale FAI e dal Gruppo FAI Ponte tra culture di Lecce, si concentreranno sulla doppia anima dell’Abbazia: monastero di rito bizantino e masseria fortificata. I visitatori potranno esplorare l’eredità greco-bizantina di Cerrate, scoprendo come questo luogo abbia influenzato la vita quotidiana delle comunità locali.

Per i più piccoli, il laboratorio Fiabe, filastrocche e giochi in griko a cura della docente di lingua grika Sandra Abbate, offrirà un’occasione per scoprire le fiabe e le filastrocche della tradizione della Grecìa Salentina, accompagnate da strumenti e sonorità locali.

L’evento Grika all’Abbazia di Cerrate è un’iniziativa che celebra l’eredità culturale della Grecìa Salentina, offrendo ai visitatori un’esperienza unica tra musica, cucina e tradizioni. Un’occasione imperdibile per scoprire il fascino di un territorio che, ancora oggi, continua a essere un ponte tra Oriente e Occidente.