Ricette estive senza forno: mochi, tartufini e biscotti gelato

Scopri come preparare dolci estivi senza accendere il forno: mochi alla frutta, tartufini al cocco e biscotti gelato allo yogurt per merende fresche e golose

L’estate è il momento perfetto per sperimentare con dolci freschi e leggeri che non richiedono cottura. Con l’aumento delle temperature, l’idea di accendere il forno diventa sempre meno allettante, ma questo non significa rinunciare al piacere di un dessert delizioso.

Esistono infatti numerose ricette che possono essere preparate in pochi minuti, utilizzando ingredienti semplici e genuini.

In questo articolo, esploreremo tre ricette di dolci estivi senza cottura: mochi alla frutta, tartufini al cocco e biscotti gelato allo yogurt. Queste preparazioni sono perfette per una merenda rigenerante o

Mochi estivi alla frutta

I mochi estivi sono una versione fresca e leggera dei tradizionali dolci giapponesi. Realizzati con carta di riso, yogurt greco e frutta fresca, questi dessert sono cremosi e rinfrescanti, perfetti per le giornate più calde. La preparazione è semplice e veloce, e il risultato è un dolce che conquista tutti.

Per preparare i mochi estivi alla frutta, avrai bisogno di 240 g di yogurt greco intero1-2 cucchiai di sciroppo d’acero1 cucchiaino di estratto di vaniglia360 g di frutta fresca a cubetti o frutti di bosco4 fogli di carta di riso1 cucchiaino di zucchero a velo e 1 cucchiaino di amido di mais o farina di riso.

Inizia mescolando lo yogurt con lo sciroppo d’acero e l’estratto di vaniglia fino a ottenere una crema liscia. In una ciotolina, unisci lo zucchero a velo e l’amido di mais. Immergi un foglio di carta di riso in acqua tiepida per 10-15 secondi, trasferiscilo su un tagliere e farcisci il centro con uno strato di frutta, un cucchiaio di yogurt, altra frutta e ancora yogurt. Ripiega delicatamente i bordi verso il centro fino a chiudere il fagottino e appoggialo su un piatto rivestito con carta forno. Spolvera leggermente con il mix di zucchero a velo e amido e ripeti con gli altri fogli di carta di riso. Lascia riposare in freezer per circa un’ora prima di servire.

Tartufini al cocco e yogurt

Quando fa caldo, viene voglia di qualcosa di dolce ma leggero. I tartufini al cocco e yogurt sono la soluzione perfetta: pronti in pochi minuti e senza cottura, sono ideali per una merenda sana o un piccolo dessert estivo. La combinazione di yogurt, cocco e fiocchi d’avena crea un equilibrio perfetto di sapori e consistenze.

Per preparare i tartufini al cocco e yogurt, avrai bisogno di 125 g di yogurt (anche vegetale), 4 cucchiai di fiocchi d’avena tritati3 cucchiai di cocco rapècocco rapè q.b. per la copertura e gocce di cioccolato q.b..

Versa in una ciotola lo yogurt, i fiocchi d’avena tritati, il cocco rapè e le gocce di cioccolato. Mescola fino a ottenere un composto omogeneo e forma delle palline della dimensione di un tartufo con le mani. Passale nel cocco rapè fino a ricoprirle completamente e lasciale riposare in frigorifero per circa un’ora prima di servirle.

Biscotti gelato allo yogurt

I biscotti gelato allo yogurt sono una merenda fresca e golosa che può essere personalizzata con i biscotti preferiti e una copertura di cioccolato fondente. La preparazione è semplice e non richiede l’uso della gelatiera, rendendoli perfetti per le giornate più calde.

Per preparare i biscotti gelato allo yogurt, avrai bisogno di biscotti secchi q.b.250 g di yogurt greco al 5%30 g di gocce di cioccolato20 g di sciroppo d’acero (o miele) e cioccolato fondente q.b. per la copertura.

Rivesti uno stampo o una teglia con della pellicola alimentare e disponi un primo strato di biscotti sul fondo. In una ciotola, mescola lo yogurt greco con lo sciroppo d’acero e le gocce di cioccolato. Versa il composto sopra i biscotti e livellalo con una spatola. Copri con un secondo strato di biscotti e trasferisci in freezer per circa 2-3 ore. Una volta ben congelato, taglia in porzioni della dimensione desiderata e immergi ogni gelatino nel cioccolato fondente fuso. Lascia rapprendere qualche minuto prima di servire.