Una variante originale e gustosissima dei classici cannelloni, pasta di forma cilindrica tipica italiana, farcita di solito con carni macinate, vede protagonista la carbonara! Scopri la ricetta ideale e buonissima anche per le feste di Natale.

Perché provare sempre gli stessi piatti e ricette? Nella cucina italiana ci sono anche i cannelloni, pasta farcita con un ripieno salato che nella ricetta classica consiste in un impasto di ricotta e spinaci oppure di carni macinate. Il tutto coperto con un sugo di pomodoro o ragù e besciamella, e infine cotto al forno. Scopri invece la variante alla carbonara!

Ingredienti per 8 persone

Per fare i cannelloni serviranno:

7 uova;

250 g di Parmigiano Reggiano 40 mesi;

150 g di guanciale;

300 g di cannelloni all’uovo;

Pepe nero q.b.;

Burro per ungere la teglia q.b.

Per la besciamella

500 ml di latte;

50 g di farina;

50 g di burro;

240 g di Parmigiano Reggiano 40 mesi;

Sale fino q.b.

Ecco il procedimento

Iniziate a comporre la ricetta, anche per Natale! Rosolare in padella il guanciale fino alla sua doratura, dopo averlo ripulito dalla cotenna e tagliato a cubetti. Quando il guanciale si presenta croccante, toglierlo dalla padella e metterlo a raffreddare su carta assorbente per eliminare il grasso in eccesso. Successivamente, frullare il guanciale in un mixer.

In un recipiente rompere 7 uova e versare il parmigiano reggiano grattugiato conservandone 30-40 gr. Aggiungere il pepe e sbattere il tutto con una frusta fino a creare un composto omogeneo. Unire due cucchiai del guanciale precedentemente frullato e continuare a mescolare amalgamando tutto. Con l’aiuto di un sac-à-poche inserite la farcitura dentro i cannelloni, come nella ricetta classica.

Successivamente imburrare una teglia e disporre i cannelloni al suo interno.

Preparazione della besciamella al parmigiano reggiano

Fate sciogliere il burro a fuoco basso e aggiungere la farina e il sale. Continuare a mescolare con una frusta finché il composto non sarà amalgamato e liscio. Aggiungete il latte poco a poco, continuando a girare e appena il composto sarà denso e senza grumi, togliere il pentolino dal fuoco continuando a mescolare e aggiungere il parmigiano reggiano grattugiato.

Versare la besciamella già pronta sopra i cannelloni disposti sulla teglia e aggiungere pepe nero se volete. Mettere la teglia in forno in modo statico a 180° per 45 minuti ricoprendola con un foglio di alluminio. Al termine togliere i cannelloni dal forno, rimuovere l’alluminio, spolverare con il guanciale frullato rimasto e con i 30-40 grammi di parmigiano reggiano grattugiato rimasto.

Per concludere, rimettere i cannelloni in forno modalità grill a 250° per circa 4 minuti. Aspettate di vederne la crosta gustosa, e la ricetta dei cannelloni alla carbonara è finita, pronta a essere gustata!