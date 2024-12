Un piatto invernale ricco di sapore

L’indivia è un ortaggio spesso sottovalutato, ma con la giusta preparazione può trasformarsi in un piatto delizioso e sorprendente. La ricetta dell’indivia caramellata proposta dallo chef Davide Oldani è un esempio perfetto di come un ingrediente semplice possa diventare protagonista della tavola invernale. Grazie alla caramellizzazione, l’indivia acquista un sapore dolce e avvolgente, che si sposa perfettamente con il croccante del pane aromatico e la freschezza della melagrana.

Ingredienti e preparazione

Per preparare l’indivia caramellata, avrai bisogno di pochi ingredienti: due cespi di indivia, olio d’oliva, sale, aceto e zucchero. La preparazione è semplice e richiede circa 35 minuti. Inizia tagliando i cespi di indivia per il lungo e ungendo la superficie con un filo d’olio e un pizzico di sale. Riscalda una padella e rosola l’indivia con la parte piatta verso il basso fino a quando non inizia a dorarsi. A questo punto, aggiungi mezzo bicchiere di aceto e due cucchiai di zucchero, copri con un coperchio e lascia cuocere a fuoco basso fino a quando il liquido non si riduce e lo zucchero caramellizza l’indivia.

Il tocco finale: pane aromatico e melagrana

Per completare il piatto, prepara il pane aromatico. Tritura grossolanamente del pane secco, condiscilo con sale, olio e un po’ di aglio tritato, quindi tostalo in padella. Mescola il pane tostato con prezzemolo tritato finemente per un tocco di freschezza. Una volta che l’indivia è pronta, distribuisci il pane aromatico sopra e servi con striscioline di indivia cruda e chicchi di melagrana per un contrasto di colori e sapori. Questo piatto non solo è delizioso, ma anche visivamente accattivante, perfetto per una cena invernale con amici e familiari.