Un capodanno da sogno al Gardaland Resort

Il Gardaland Resort si prepara a dare il benvenuto al nuovo anno con un evento straordinario: Jungle Dreams. Questo capodanno, gli ospiti potranno immergersi in un’atmosfera esotica e avventurosa, circondati da curiosi animali della giungla e spettacoli affascinanti. La serata promette di essere un’esperienza indimenticabile, adatta a tutte le età, con musica e divertimento che accompagneranno la notte fino a tardi.

Un menù per tutti i gusti

Per coloro che sceglieranno di soggiornare negli hotel del Gardaland Resort, l’offerta include una cena di capodanno pensata per soddisfare ogni palato. Gli ospiti potranno gustare un menù raffinato presso il Wonder Restaurant del Gardaland Hotel e il Tutankhamon Restaurant del Gardaland Adventure Hotel. Il cenone è progettato per accontentare tutti, con antipasti a base di tartare e piatti che uniscono sapori della tradizione a tocchi creativi.

Le portate spaziano dalle carni ai piatti di mare dal gusto esotico, senza dimenticare opzioni vegetariane e gluten-free, tutte elaborate per garantire un’esperienza gastronomica senza compromessi. Anche i più piccoli troveranno il loro posto a tavola, grazie a menù dedicati con piatti semplici e gustosi, pensati appositamente per loro.

Un brindisi al nuovo anno

Per concludere la serata in bellezza, i dessert ispirati ai tropici e il classico Pandoro della tradizione veronese saranno accompagnati da un calice di bollicine, per festeggiare l’arrivo del 2025. Con l’arrivo della mezzanotte, il Gardaland Resort non solo celebrerà il nuovo anno, ma darà anche inizio al suo 50esimo anno di attività, un traguardo che segna l’inizio di nuove esperienze e progetti pensati per le generazioni future.

Il pacchetto per il veglione Jungle Dreams è disponibile a partire da 233 euro a notte per persona e include un soggiorno di almeno 2 notti in uno degli hotel a tema del Resort, colazione inclusa, accesso a Gardaland Park, Miniland di Legoland e Gardaland Sea Life Aquarium. Non perdere l’occasione di vivere un capodanno unico e indimenticabile al Gardaland Resort!