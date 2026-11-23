Un rifugio artico nel Quadrilatero della Moda, tra cioccolate calde, cocktail speziati e lievitati d'autore.

Tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre il Four Seasons Hotel Milano, in via Gesù, nel cuore del Quadrilatero della Moda, cambia volto per le festività 2026. L’albergo abbandona le atmosfere invernali consuete e si ispira al Polo Nord e al Grande Nord, con alberi avvolti da coltri candide, luci che richiamano le trasparenze del ghiaccio e silhouette ispirate alla fauna artica.

Il percorso attraversa la Sala Camino, la lobby e lo Stilla Bar, fino al ristorante Zelo, che entra nella stessa scenografia. Il filo conduttore è la tavola: dalla pasticceria al bancone dei cocktail, ogni proposta è costruita attorno a una tradizione italiana che dialoga con sapori e profumi più lontani.

La Merenda delle Feste: cioccolate d’origine e dolce con il salato

La Merenda delle Feste è disponibile tutti i giorni dalle 10:00 alle 19:00 ed è firmata a quattro mani dall’Executive Pastry Chef Stefano Trovisi e dall’Executive Chef Fabrizio Borraccino. La proposta unisce il dolce e il salato, con l’Alzatina della Merenda come elemento simbolico del rito pomeridiano.

Protagonista è la nuova linea di cioccolate calde dell’hotel, nata dalla selezione diretta delle fave di cacao nei Paesi d’origine. Le quattro intensità cambiano il carattere della bevanda: il fondente al 90% ha un profilo deciso, quello al 70% si apre su note aromatiche, mentre il cioccolato al 40% offre una rotondità da latte. Accanto alle tazze c’è anche un’opzione vegana, a base di cioccolato bianco con cocco e mandorla.

Lo Stilla Bar tra classici reinterpretati e signature drink

Il bancone dello Stilla Bar accompagna le cioccolate con grandi classici reinterpretati e signature drink ideati dal Bartender Alejandro Pellejero. Il vin brulè nasce dall’uva di Montepulciano, con vermouth dolce, Pinot Nero e spezie invernali, mentre il Golden Spicy Latte ha una texture avvolgente e speziata.

Il Polar Punch è il drink più articolato della carta: Aperol, mandarino, liquore all’albicocca, cardamomo, tè Earl Grey e cognac. Il risultato è un bicchiere vibrante, che fa dell’agrume e della spezia due voci in dialogo, più che un semplice brindisi di stagione.

Il panettone di Stefano Trovisi: 56 ore di lavorazione

Per il Natale milanese il panettone resta il protagonista. Stefano Trovisi ha lavorato l’impasto con oltre 56 ore di lavorazione, unendo ricerca tecnica e rispetto per la tradizione, fino a ottenere una morbidezza avvolgente. La ricetta classica si acquista nel formato da un chilo a 65 euro.

Accanto alla versione tradizionale, il Pastry Chef propone la Special Edition Mango e Albicocca, a 70 euro, e la novità del 2026, la Degustazione d’Autore, a 75 euro. Si tratta di un cofanetto con entrambe le versioni in formato da 500 grammi, pensato per chi non riesce a scegliere. Allo Stilla Bar i lievitati si possono gustare anche al piatto, con crema alla vaniglia, crema al mascarpone o gelato soft allo zabaione e al cioccolato fondente.

Il ristorante Zelo per Vigilia, Natale e Capodanno

Per le ricorrenze il ristorante Zelo prepara i menu della Vigilia di Natale, del Pranzo di Natale e del Cenone di Capodanno. Quest’ultimo è disponibile su prenotazione e le bevande non sono incluse. La cucina punta sull’alta gastronomia e su un’eleganza che non segue le mode.

Chi vuole vivere le feste senza cucinare trova quindi due strade: sedersi a tavola allo Zelo oppure fermarsi alla Merenda delle Feste tra le cioccolate d’origine e il panettone. Il consiglio pratico è prenotare il Cenone con anticipo, perché il servizio è previsto solo su prenotazione.