Un nuovo traguardo per Fratelli Coppola

Fratelli Coppola, la celebre catena di ristorazione fondata dai tre fratelli napoletani Katia, Ciro e Antonio, ha recentemente inaugurato un nuovo ristorante a Cantù, segnando così un importante passo avanti nella sua espansione in Lombardia. Questo locale rappresenta il quinto ristorante della catena, che si distingue per la sua dedizione alla tradizione gastronomica partenopea. Con un percorso iniziato vent’anni fa, Fratelli Coppola si è affermata come un marchio di riferimento per chi desidera gustare piatti tipici della cucina napoletana, mantenendo sempre un forte legame con le proprie radici.

Un’esperienza gastronomica autentica

Il nuovo ristorante offre un’ampia varietà di piatti tipici, dai classici primi come la Genovese Accunciata e gli Scialatielli allo Scoglio, ai secondi di pesce come il Sautè Napoletano e i Moscardini alla Luciana. Non mancano le celebri Polpette al Ragù e la mozzarella di bufala campana DOP. La pizza, preparata secondo la tradizione, è a ruota di carro con un diametro extra large, e viene proposta sia in versioni classiche che gourmet, tutte firmate dai Fratelli Coppola.

Un ambiente che celebra la cultura napoletana

Il ristorante è caratterizzato da un design contemporaneo, con tre sale che possono ospitare fino a 180 coperti. Gli arredi, curati dall’architetto napoletano Guglielmo Rubino, richiamano elementi della tradizione napoletana, come il cornetto portafortuna e San Gennaro, creando un’atmosfera accogliente e familiare. La prima sala è dedicata ai ritratti dei Fratelli Coppola e a figure iconiche della musica partenopea, mentre la seconda sala celebra i Quartieri Spagnoli, cuore pulsante di Napoli. La terza sala, infine, rende omaggio alla Pallacanestro Cantù, con maglie appese alle pareti e lunghe tavolate che favoriscono la convivialità.

Un omaggio alla tradizione e alla qualità

Fratelli Coppola non si limita a offrire piatti deliziosi, ma si impegna anche a preservare le tradizioni culinarie napoletane attraverso la scelta di ingredienti di alta qualità. La catena è affiliata all’Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN), con Ciro Coppola come Brand Ambassador per la Lombardia. Questo impegno per la qualità si riflette nella continua ricerca delle migliori materie prime, con un occhio di riguardo per le eccellenze della Campania e i Presidi Slow Food. L’obiettivo è quello di far conoscere e apprezzare la ricchezza della tradizione gastronomica napoletana, sia in Italia che all’estero.