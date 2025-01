Provate le ricette gourmet con i fusilli, pasta tanto amata! Scoprite come prepararla seguendo queste ricette.

Tra le varianti di pasta più amate nella cucina italiana troviamo i fusilli, soprattutto nel Sud Italia. Scoprite allora le ricette a base di fusilli, ma gourmet e non tradizionali!

Fusilli, le ricette gourmet facili e gustose

I fusilli sono tra i tipi di pasta più amati nel nostro Paese, soprattutto nelle regioni del Sud come Campania, Molise, Calabria e Sicilia dove ci sono diverse varianti. Ma scopriamo alcune ricette gustose e tanto apprezzate ma gourmet quindi non “tradizionali”.

Fusilli al pesto di spinaci

Tra le ricette gourmet provate i fusilli al pesto di spinaci un primo piatto veloce da preparare, a cui aggiungete anche dei cubetti di prosciutto per dare ancora più sapore e gusto.

Ingredienti e procedimento

Pasta (fusilli) 320 g

Spinaci freschi 250 g

Nocciole tostate 50 g

Robiola 80 g

Pecorino grattugiato 50 g

Olio extravergine di oliva 6 cucchiai

Sale q.b.

Pepe q.b.

Prosciutto cotto 100 g.

Pulite e lavate con cura gli spinacini. Se avete tempo poneteli in un mortaio e cominciate a pestare unendo poco sale, fino a che non sono ridotti in crema, altrimenti inseriteli pure nel bicchiere del frullatore. Unite anche le nocciole, il formaggio grattugiato e pestate fino ad avere una crema densa. Unite anche l’olio e la robiola. Regolate di sale e pepe.

Intanto lessate i fusilli in acqua bollente, scolateli al dente tenendo da parte una tazza dell’acqua di cottura. Tagliate il prosciutto cotto a cubetti. Condite la pasta con la crema, aggiungete un po’ di acqua di cottura. Infine unite anche il prosciutto cotto e servite con tanto parmigiano.

Fusilli con avocado e salmone

Altra ricetta gourmet sono i fusilli con avocado e salmone anche semplice da preparare, questo è il procedimento facile e veloce.

Ingredienti

Pasta (fusilli) 320 g

Salmone (trancio) 250 g

Avocado (maturi) 2

Limone ½

Basilico quanto basta

Pistacchi 30 g

Semi di sesamo 1 cucchiaino

Olio extravergine di oliva 2 cucchiai

Sale q.b

Pepe q.b.

Tagliate il trancio di salmone a cubetti di circa 2 centimetri per lato. Passate i cubetti nei semi di sesamo e fateli rosolare in padella con l’olio extravergine di oliva caldo. Aggiustate di sale e pepe. Aprite gli avocado, eliminate il nocciolo ed estraete la polpa.

Mettetene metà nel mixer insieme al basilico, i pistacchi, il succo di limone e frullate fino ad ottenere una salsa omogenea. Il restante avocado tagliatelo a cubetti e tenete da parte. Lessate la pasta in abbondante acqua bollente salata, scolatela al dente e conditela con la salsa, i cubetti di salmone e di avocado, e il piatto è servito.

Fusilli con ragù di funghi e nocciole

Aglio 1 spicchio

Olio extravergine di oliva 3 cucchiai

Rosmarino 2 rametti

Funghi misti 350 g

Nocciole tostate 50 g

Sale quanto basta

Pepe quanto basta

Pasta (fusilli integrali) 320 g

Pecorino sardo quanto basta.

Riscaldate una padella, aggiungete l’aglio, 3 cucchiai di olio extravergine di oliva, rametti di rosmarino e fatelo sfrigolare. Quando l’aglio è dorato, unite il misto di funghi e fateli insaporire un paio di minuti. Aggiungete le nocciole dopo averle tritate grossolanamente, sale e pepe e portate a cottura.

Lessate i fusilli, una volta cotti, poneteli nella padella con i funghi e le nocciole. Aggiungete rosmarino, pecorino sardo precedentemente grattugiato, pepe e amalgamate il tutto e il piatto gourmet è pronto per essere gustato.