Qual è il menù ideale per Ferragosto 2024? Scoprite come realizzare un pranzo gourmet!

Ferragosto con amici e/o parenti a casa? Allora vi servirà una ricetta raffinata per un pranzo semplice ma gourmet per far impazzire i vostri ospiti! Ecco il menù di Ferragosto 2024.

Ferragosto 2024: il menù tipico per un pranzo gourmet

Volete festeggiare il Ferragosto 2024 in casa con amici e parenti? Dunque preferite cucinare che andare a pranzo fuori? Allora ecco la ricetta giusta e il menù per un pranzo gourmet perfetto per Ferragosto!

Antipasti: prima di tutto, si parte dagli antipasti: pochi, semplici, leggeri. Gli involtini di melanzane grigliate sono un’ottima soluzione. Basta avere anche solo una piastra grill per preparare le melanzane e del formaggio spalmabile per guarnirle: pochi passaggi per un piatto gustoso e con poche calorie, per mantenersi in forma.

Con una comoda friggitrice ad aria puoi cucinare tutto questo in pochi minuti, senza utilizzare olio, per non appesantire il pasto, e senza sporcare la cucina. L’ideale per sorprendere gli ospiti, senza fare troppa fatica.

Proseguite con un’insalata gourmet di pollo, pesche e cipolle. Come prepararla? Rosola il pollo in padella e cuocilo in forno, fino a farlo diventare croccante. Puoi utilizzare comode padelle e bistecchiere adatte anche all’uso in forno oppure fornetti multi funzione che ne simulano la cottura sul piano cottura, evitandoti di accendere un ulteriore elettrodomestico, poco piacevole da usare con le alte temperature estive.

Intanto cuoci e caramella le cipolle in una soluzione di acqua e zucchero, taglia la pesca in fette sottili con il coltello e adagiale sopra il pollo tagliato per guarnirlo con anche qualche foglia di insalata.

Per i secondi, ovviamente griglia! La carne e la verdura grigliata piacciono veramente a tutti e non è necessario avere a disposizione un’area barbecue: con le griglie elettriche bbq puoi grigliare carne, pesce e verdure direttamente sul piano della cucina in modo semplice, immediato e soprattutto veloce.

Infine, arriviamo al dolce: dal gelato al budino, dalle crostate alle cheesecake, qui ci affidiamo alla tua fantasia. L’importante è avere tutti gli strumenti per poter portare a termine le tue ricette gourmet e in questo ti consigliamo di fare affidamento su impastatrici e tortiere appositamente pensate per venirti incontro nella preparazione di tutti i dolci!