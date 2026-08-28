Gianpiero Panichella: dubbi e interrogativi sulla morte del giovane chef a Nizza

Gianpiero Panichella, giovane chef originario di Riccia, è stato trovato morto a Nizza il 25 luglio. La famiglia e il sindaco del suo paese non credono all'ipotesi del suicidio e chiedono ulteriori indagini.

Il caso della morte di Gianpiero Panichella, giovane chef originario di Riccia, in provincia di Campobasso, continua a destare interrogativi. Il suo corpo è stato ritrovato a Nizza il 25 luglio scorso, e le prime indagini hanno ipotizzato un suicidio. Tuttavia, la famiglia del giovane e il sindaco del suo paese d’origine non sono convinti e chiedono che venga fatta piena luce sull’accaduto.

Le circostanze sospette della morte

Secondo quanto denunciato dai familiari di Gianpiero Panichella, ci sono diversi elementi che non trovano una spiegazione logica. Tra questi, le circostanze della caduta dal balcone ritenute anomale, la sparizione di denaro dal suo conto corrente e il riferimento a una presunta aggressione subita dal giovane.

L’autopsia e i lividi sul corpo

L’autopsia svolta sul corpo del giovane chef ha rivelato la presenza di lividi incompatibili con una semplice caduta. Il sindaco di Riccia, Pietro Testa, ha riferito che i familiari hanno nominato un loro perito per approfondire le indagini. “Sul corpo di Gianpiero sono stati trovati segni che potrebbero indicare un’aggressione”, ha dichiarato Testa.

Bonifici ingiustificati e aggressione precedente

Un altro elemento che ha destato sospetti è la presenza di bonifici ingiustificati per un totale di circa 60mila euro, effettuati dallo chef pochi giorni prima della sua morte. Inoltre, Gianpiero aveva subito un’aggressione una ventina di giorni prima del decesso, che lo aveva portato a essere ricoverato in una clinica psichiatrica. In quel periodo, ai genitori non è stato consentito vederlo, mentre persone a lui vicine in Francia l’avrebbero incontrato.

Il lutto cittadino e la richiesta di verità

Il sindaco di Riccia, Pietro Testa, ha proclamato il lutto cittadino in occasione dei funerali di Panichella, in programma sabato 29 agosto. “La morte di Gianpiero è avvenuta in circostanze troppo poco attenzionate e che necessitano di essere pienamente chiarite”, ha spiegato il primo cittadino. L’auspicio è che gli accertamenti e i dovuti approfondimenti da parte delle autorità competenti possano contribuire a fare piena luce sull’accaduto.

I video oscuri sui social

Ultimo mistero riguarda alcuni video oscuri postati sui social network dal giovane chef, che fanno pensare a possibili coinvolgimenti in sette sataniche. Questi elementi, uniti agli altri già menzionati, rendono il caso di Gianpiero Panichella ancora più complesso e richiedono ulteriori indagini per chiarire definitivamente le circostanze della sua morte.