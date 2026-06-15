Giorgia Meloni e Sanae Takaichi discutono sicurezza e cooperazione economica

Le prime ministre Giorgia Meloni e Sanae Takaichi hanno discusso di sicurezza globale, economia e cooperazione tra Italia e Giappone.

In un incontro carico di significato diplomatico, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha accolto la premier giapponese Sanae Takaichi a Villa Pamphilj. L’incontro, avvenuto il 15 giugno 2026, ha posto le basi per una collaborazione strategica tra i due paesi, in vista del prossimo G7 che si terrà a Evian.

Le due leader hanno espresso soddisfazione per il memorandum tra Stati Uniti e Iran, sottolineando l’importanza della libera navigazione nello stretto di Hormuz. Questo stretto è un punto cruciale per la sicurezza economica globale, e la sua apertura è vista come un passo fondamentale per la stabilità della regione.

La collaborazione economica e strategica

Durante l’incontro, Meloni e Takaichi hanno discusso vari aspetti della cooperazione bilaterale. Tra questi, spiccano il meccanismo di consultazione sulla sicurezza economica e il dialogo sullo spazio. Questi progetti mirano a rafforzare le catene del valore e unire le competenze delle agenzie spaziali dei due paesi.

Un altro punto cruciale è il Global Compact Air Programun programma di sviluppo di caccia di sesta generazione che vede Italia, Giappone e Regno Unito lavorare insieme. Questo progetto rappresenta un passo significativo nella cooperazione militare e tecnologica.

Iniziative future e collaborazioni

Le due leader hanno anche discusso di future iniziative, tra cui un dialogo bilaterale strutturato per l’Africa e una collaborazione sull’Artico. Questi progetti mirano a rafforzare la presenza di Italia e Giappone in aree strategiche per il futuro.

Meloni ha sottolineato la sintonia tra le due leadership, evidenziando come le visioni condivise possano portare a risultati concreti in tempi brevi. Takaichi, dal canto suo, ha espresso la speranza che il memorandum tra Stati Uniti e Iran possa portare a una rapida applicazione dell’accordo per la navigazione sicura nello Stretto di Hormuz.

L’adesione del Giappone al comunicato congiunto

Durante l’incontro, Takaichi ha annunciato che il Giappone si unirà al comunicato congiunto firmato da Italia, Francia, Germania e Regno Unito. Questo passo rappresenta un ulteriore segno di collaborazione tra i due paesi e un impegno condiviso per la sicurezza globale.

Prima dell’incontro, Takaichi ha reso omaggio al Milite Ignoto all’Altare della Patria, un gesto che ha sottolineato il rispetto per la storia e i valori condivisi tra Italia e Giappone.

L’incontro tra Meloni e Takaichi ha messo in luce l’importanza della collaborazione internazionale per affrontare le sfide globali. Le due leader hanno dimostrato una visione condivisa per la sicurezza, l’economia e la cooperazione tecnologica, ponendo le basi per un futuro di partnership strategica tra Italia e Giappone.