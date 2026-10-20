Vasyl Fysiuk, senior sous chef di Sino a Notting Hill, ha vinto il regionale UK del S.Pellegrino Young Chef Academy con un piatto che racconta le sue radici.

La scena culinaria britannica ha un nuovo protagonista: Vasyl Fysiuk senior sous chef del ristorante Sino di Notting Hill, è stato incoronato vincitore del regionale UK del S.Pellegrino Young Chef Academy. La finale nazionale si è svolta presso Le Cordon Bleu a Bloomsbury, dove dieci giovani talenti hanno avuto il compito di preparare dieci porzioni del proprio signature dish in cinque ore, dimostrando tecnica, coerenza e capacità di raccontare una storia personale attraverso il cibo.

La giuria che ha valutato le portate includeva chef stellati e figure del panorama gastronomico britannico; la decisione è stata annunciata durante la cena di premiazione tenuta a 26 Leake Street, Waterloo. La vittoria consegna a Fysiuk il pass per il Grand Finale che si svolgerà a Milano nel 2027, un palcoscenico internazionale dove si sfideranno i vincitori delle varie regioni del concorso.

Il piatto vincente: Becoming, to this day…

Il progetto gastronomico che ha convinto la giuria si intitola Becoming, to this day… una composizione a base di pork tenderloin glassato con elderberry e smoked pear accompagnato da cavolo, barbabietola, mela e crauti. L’insieme punta a equilibrare tecnica e memoria: la carne è lavorata con precisione per mantenere morbidezza e succulenza, mentre i contrasti dolci e acidi valorizzano la componente vegetale e fermentata. Fysiuk ha voluto reinterpretare le tradizioni culinarie della propria infanzia, usando conoscenze moderne senza tradire il rispetto per gli ingredienti.

Il ruolo del mentoring e della preparazione per Milano

Prima del viaggio verso il gran finale, Fysiuk collaborerà con il suo mentore, Tom Phillips executive chef del ristorante Story dove Phillips detiene due stelle Michelin. Questo percorso di mentoring include raffinamento tecnico, perfezionamento del concept e adattamento del piatto ai criteri internazionali della competizione. Il rapporto tra giovane chef e mentore è pensato come un laboratorio pratico: affinare tempistiche, consistenze e presentazione visiva affina il messaggio che il piatto deve trasmettere sul palco mondiale.

Premi speciali e altri riconoscimenti del regionale UK

Oltre al titolo assoluto, la giuria ha assegnato premi focalizzati su sostenibilità, patrimonio gastronomico ed espressione personale. Il S.Pellegrino for Social Responsibility Award è andato a Benedict Shimwell per il suo piatto basato su cinghiale, mele e birra, scelto per le pratiche sostenibili dimostrate nella scelta degli ingredienti e nella tecnica. Lesley Serrao ha ricevuto sia il premio Acqua Panna Connection in Gastronomy sia il Fine Dining Lovers Award per il suo piatto A Sunday at Veronica’s riconosciuto per la capacità di collegare tradizione e modernità e per l’espressione personale attraverso il cibo.

La serata di gala è stata condotta da Jesse Burgess mentre il menu servito agli ospiti è stato preparato dallo chef Ben Miller ex finalista dello stesso programma e oggi alla guida della cucina del ristorante due stelle Michelin all’interno dell’Hotel Café Royal. Questo intreccio di giovani talenti e professionisti affermati sottolinea il ruolo della manifestazione come fucina di carriera e vetrina professionale.

Elenco dei finalisti e prospettive

La finale nazionale vedeva in gara dieci chef emergenti provenienti da diverse cucine e contesti: tra i nomi in gara figuravano professionisti di ristoranti stellati e locali contemporanei. Il successo di Fysiuk non solo gli garantisce visibilità internazionale a Milano nel 2027, ma è anche un riconoscimento alla cucina contemporanea ucraina rappresentata da Sino a Londra. Per il ristorante e per il tessuto professionale che lo sostiene, il risultato sottolinea come i concorsi possano valorizzare storie individuali e rafforzare la reputazione di singole realtà gastronomiche.

Il prossimo obiettivo per Fysiuk e per gli altri premiati sarà la preparazione tecnica e narrativa del piatto per la competizione globale. Il Grand Finale offrirà una vetrina internazionale e l’opportunità di confronto con vincitori regionali da altri continenti, mettendo in luce le capacità di adattamento delle ricette e la forza comunicativa delle storie che ogni giovane chef porta in gara.