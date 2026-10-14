Dussmann organizza una sfida culinaria tra chef di mense, con giudici stellati e cittadini, per valorizzare qualità e impatto sociale della ristorazione collettiva.

Il gruppo tedesco Dussmann Service, presente in Italia da cinquant’anni, ha messo in campo un nuovo progetto chiamato EmerGente Collettiva. Si tratta di una competizione dedicata agli esperti della ristorazione collettiva che operano in contesti scolastici, ospedalieri e aziendali.

L’obiettivo è far emergere le migliori pratiche in termini di gusto, valore nutrizionale, contenimento dei costi e riduzione degli sprechi, dimostrando al contempo il valore economico e sociale di questo settore.

EmerGente Collettiva: nasce un contest per la ristorazione collettiva

Il concept nasce dalla volontà di rendere visibile il lavoro svolto quotidianamente da milioni di persone: bambini, pazienti e dipendenti che consumano i pasti preparati dalle mense. In pratica, dietro ogni menù si cela un sistema complesso di competenza gastronomicacontrolli di sicurezza alimentare e scelte logistiche. Il format, sviluppato in collaborazione con la casa editrice Witaly, prevede che i partecipanti debbano progettare un menu completo partendo da un elenco di ingredienti e attrezzature forniti, tenendo conto di equilibrio nutrizionalesostenibilità ambientale e attrattività gastronomica.

Chef, giuria tecnica e pubblico: i protagonisti della sfida

Ventisette chef, ciascuno affiancato da un sous-chef e da un responsabile di sala, formeranno tre squadre interne a Dussmann Service.

La valutazione sarà affidata a una giuria tecnica presieduta dallo chef pluristellato Andrea Berton affiancato da Luigi Cremona, fondatore di Witaly. Parallelamente, un panel popolare di 50 cittadini, selezionati appositamente, parteciperà alla degustazione, garantendo una prospettiva di gusto più “di strada”. L’evento conclusivo avrà luogo il 7 novembre presso la sede Eni di San Donato Milanese e sarà condotto da Tessa Gelisio.

Data, luogo e sponsor del contest

Il contest è supportato da un network di sponsor strategici – SDS, Electrolux, Lotus, Comenda e Pastificio Stroppa – e da partner tecnici quali Rational, Burlodge, Greenyard, Valcolatte e Buona Carne. Questi contributi assicurano l’accesso a attrezzature di ultima generazione e a materie prime di alta qualità, elementi fondamentali per il rispetto dei criteri di qualità organolettica e di riduzione degli sprechi.

Ristorazione collettiva in Italia: dati, impatto sociale e ruolo di Dussmann

Secondo l'ISTAT, il 4,9 % dei giovani sotto i 16 anni vive in condizione di insicurezza alimentare; le mense scolastiche rappresentano una risposta cruciale garantendo almeno un pasto equilibrato al giorno.

Il settore complessivo vale circa 4,5 miliardi di euro, conta circa 1 000 imprese e impiega 100 000 addetti, servendo oltre 800 milioni di pasti annuali. Dussmann Service contribuisce con 55 milioni di pasti preparati da 7 000 dipendenti, confermando la propria leadership nel mercato.

Renato Spotti, amministratore delegato di Dussmann Service, ha sottolineato: “Il nostro intento è dare visibilità a una realtà che ogni giorno entra nella vita di milioni di persone, ma di cui si conosce poco. Quando si osserva il risultato finale – il menù – è importante ricordare l'insieme di competenze, controlli e scelte che lo rendono possibile”. La competizione,

Con EmerGente Collettiva Dussmann Service non solo celebra l'eccellenza gastronomica, ma intende stimolare una diffusione più ampia di pratiche sostenibili, riducendo gli sprechi e migliorando la salute dei consumatori. Il risultato atteso è una maggiore consapevolezza del ruolo strategico della ristorazione collettiva nella costruzione di un sistema alimentare più equo e responsabile.