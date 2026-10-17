Bruno Barbieri arriva a Pergola per il gran finale della Fiera del tartufo, tra firmacopie, convegno sui funghi e un treno storico.

La 29ª edizione della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco Pregiato ha raggiunto il momento clou: domenica 18 ottobre la cittadina marchigiana di Pergola accoglie più di 20.000 visitatori in una giornata ricca di iniziative. Dopo un weekend già segnato da record di presenze — diecimila al debutto e ventimila la seconda domenica — l’evento si chiude con la partecipazione di uno dei volti più noti della cucina italiana, Bruno Barbieri invitato dall’Antica Barbieria di Paolo Fadelli.

Il programma del gran finale

La giornata parte alle 9 con la enJOY Gravel Ride Pergola una pedalata guidata che attraversa i colli umbri-marcani, seguita dall’arrivo del treno storico che permetterà ai visitatori di immergersi lentamente nel paesaggio rurale. Alle 10 gli stand riaprono: la Casa del Tartufo dove il prezzo del pregiato fungo oscilla tra i 2.000 e i 4.000 euro al chilo, l’Accademia dei Sapori e l’Enoteca. Per le famiglie sono di nuovo disponibili i giochi in legno della Pandolfaccia e le attività del Giardino dei Colori.

Momento internazionale: tartufo e Champagne

Alle 11.30 il programma prevede il dialogo internazionale tra bianco pregiato e Champagne un incontro tra due patrimoni riconosciuti dall’UNESCO: la ricerca e la cavatura del tartufo in Italia e i paesaggi vitivinicoli della regione francese. Successivamente, dalle 12.30, i ristoranti del centro e la piazza del Gusto propongono menù dedicati al tartufo bianco pregiato con piatti che celebrano la ricchezza del prodotto.

Il ruolo centrale di Bruno Barbieri

Il celebre chef arriva a Pergola grazie all’intervento dell’Antica Barbieria, che lo ospita nell’Accademia dei Sapori per un incontro con il pubblico, moderato dal giornalista Francesco Capozza de “Il Tempo”. Durante il dibattito, Barbieri condivide le proprie esperienze legate alla cucina di territorio alle persone che l’hanno influenzato e alle sfide professionali vissute nel corso della sua carriera.

Firmacopie e arte in Barbieria

Nel pomeriggio, alle 15.30, l’attesa culmina nell’Antica Barbieria dove il cuoco firma le copie del suo nuovo volume Controluce. L’evento è arricchito dalla presenza dell’artista locale Mauro Roselli, che dipinge sul posto un ritratto del chef, rendendo il firmacopie un momento unico di incontro tra arte, letteratura e gastronomia.

Convegno scientifico e prospettive future

Già dal sabato pomeriggio, alle 17 nella sala consiliare del Comune, si tiene il convegno “Biomimesi comportamentale: quello che i funghi possono insegnarci”. L’intervento del fisico e micologo Andrea Giovanni Daprà, intervistato da Villiam Breviglieri, esplora le strategie di sopravvivenza dei funghi e le possibili applicazioni per l’uomo, ampliando la riflessione avviata dalla manifestazione sul rapporto fra bosco, innovazione e sviluppo territoriale.

Nel pomeriggio, la Scuola di Champagne propone masterclass alle 13.30, 17.00 e 18.30, mentre alle 17.00 si riparte con un aperitivo a base di Champagne e tartufo, accompagnato da un DJ set. La serata si chiude con il concerto dei Maggese, omaggio al famoso ristoratore Cremonini, che celebra il legame tra gastronomia e spettacolo.

Con oltre trentamila visitatori accumulati nelle tre giornate, la fiera ha dimostrato come la collina marchigiana possa diventare il cuore di un nuovo modello di sviluppo regionale, basato su eccellenze agroalimentari, innovazione scientifica e valorizzazione culturale.