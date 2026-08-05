Trippa Milano: perché lo chef ha rimosso i piatti più famosi dal menù

In un’epoca in cui i social network dominano le nostre scelte quotidiane, anche il mondo della ristorazione non è immune alle loro influenze. Diego Rossi, chef e proprietario della trattoria milanese Trippa, ha deciso di prendere una posizione radicale contro questa tendenza, rimuovendo dal menù due dei suoi piatti più famosi: il vitello tonnato e le tagliatelle burro e parmigiano.

L’impatto dei social sull’esperienza gastronomica

Rossi ha spiegato che la decisione è maturata dopo aver notato come molti clienti si recassero al ristorante unicamente per scattare foto dei piatti e condividerle sui social. “Sono stufo di vedere clienti che vengono solo per postare la foto dei miei piatti più famosi”, ha affermato. Un episodio in particolare lo ha convinto: due clienti sono entrate da Trippa con l’intenzione di ordinare le tagliatelle, ma, trovandole terminate, hanno vissuto un’esperienza deludente. “Instagram non condiziona solo quello che scegliamo. Condiziona il modo in cui viviamo un’esperienza, ancora prima di averla vissuta”, ha spiegato lo chef.

Nuove regole per le prenotazioni

Le novità non si fermano al menù. Trippa introdurrà anche l’obbligo di inserire una carta di credito al momento della prenotazione online. Questa scelta mira a ridurre i no-show limitare le prenotazioni effettuate da altre persone e contrastare l’utilizzo di BOT rendendo il sistema più corretto per tutti. Una pratica già diffusa nell’alta ristorazione, che ora inizia a trovare spazio anche nelle trattorie più richieste.

La scelta di chiudere il weekend

Non è la prima volta che Rossi sceglie una strada controcorrente. Lo scorso anno, Trippa aveva fatto discutere per la decisione di chiudere il sabato e la domenica, concedendo ai dipendenti il fine settimana libero. Una scelta insolita nel settore della ristorazione, ma rivendicata come modo per migliorare l’equilibrio tra lavoro e vita privata. “Per noi il sabato non è diverso dagli altri giorni: lavoriamo molto bene tutte le sere”, ha affermato Rossi, sottolineando l’importanza di valorizzare i propri collaboratori e favorire la qualità della vita di tutti.

Queste decisioni radicali riflettono una tendenza sempre più diffusa tra i ristoratori: la necessità di bilanciare l’innovazione con la tradizione, e di creare un’esperienza autentica per i clienti, al di là delle mode passeggere dettate dai social network.