Negli ultimi anni la Gen Z ha messo alla prova i canoni della ristorazione di alta gamma. Abituata a consegne entro venti minuti e a conoscere ogni locale grazie ai social, la giovane clientela non tollera più lunghi menu degustazione che durano quattro ore, né la mancanza di scelta sul ritmo della serata.

Questo cambiamento di atteggiamento ha spinto molti chef a ripensare il concetto di lusso passando dalla sola rarità degli ingredienti a una valutazione più profonda della filiera, della sostenibilità e dell’etica del lavoro.

Le richieste della Gen Z nei ristoranti stellati

Le interviste con chef di età diverse hanno evidenziato due temi centrali: conoscenza e flessibilità. Da una parte, i giovani richiedono di sapere chi ha coltivato i prodotti, in che stagione e su quale territorio; dall’altra, desiderano la libertà di scegliere una versione ridotta del classico menu degustazione, oppure di personalizzare la sequenza delle portate. Alcuni ristoranti stanno sperimentando menu a la carte accanto al tradizionale degustazione, mantenendo alta la qualità ma riducendo la durata complessiva dell’esperienza.

Il ruolo dei social e della fotografia a tavola

La presenza costante dello smartphone ha trasformato il cliente in un piccolo critico. Le foto postate online diventano la prima “portata” servita, influenzando la percezione di qualità e autenticità. I ristoranti più attenti hanno iniziato a valorizzare la loro filosofia attraverso contenuti visivi, garantendo che lo standard rimanga uniforme per tutti i tavoli, non solo per i VIP.

JRE Young Week: sconti e dialogo intergenerazionale

Per rispondere a queste esigenze, Jeunes Restaurateurs Italia ha lanciato il progetto JRE Young Week, una serie di quattro settimane fra ottobre 2026 e febbraio 2027 in cui gli under 30 possono usufruire di uno sconto del 30 % (escluse bevande) nei ristoranti aderenti. Le date sono: 19-25 ottobre, 16-22 novembre, 25-31 gennaio e 22-28 febbraio. Tra i partecipanti figurano Il Principe a Pompei, La Capinera a Taormina, Feel a Como e molti altri punti geografici, dalla Lombardia alla Sicilia.

Obiettivi dell’iniziativa

L’iniziativa vuole rendere più accessibile la cucina d’autore senza alterare il menu proposto dai singoli locali. Oltre al beneficio economico, JRE Young Week intende creare un vero scambio culturale: i giovani possono avvicinarsi al lavoro in cucina, comprendere le scelte dei chef e, al contempo, i ristoratori hanno l’opportunità di conoscere le aspettative di una clientela sempre più digitale e attenta alla sostenibilità.

Il nuovo protagonismo delle trattorie: la Trattoria La Madia

Nel 2026 la Guida Ristoranti d’Italia del Gambero Rosso ha premiato, per la prima volta in trentasei anni, una trattoria come Ristorante dell’Anno: La Madia di Brione (BS), guidata da Michele Valotti. La proposta, radicata nella cucina territoriale è stata definita “pura avanguardia e ricerca”, dimostrando che l’autenticità può coesistere con l’innovazione. Parallelamente, la Guida alle Osterie d’Italia di Slow Food ha registrato quasi 2.000 locali recensiti, con un aumento di 12 Chiocciole rispetto all’edizione precedente, segnalando la crescita costante del modello di ristorazione popolare.

Impatto sul turismo enogastronomico

I dati dell’Associazione Italiana Turismo Enogastronomico indicano che nel 2026 gli italiani hanno partecipato a esperienze culinarie per 18 milioni di persone, un incremento di 4,5 milioni rispetto al 2024. L’indagine Coldiretti/Ixè rivela che oltre un terzo del budget vacanze è ora destinato a pranzi e cene in trattorie, osterie e agriturismi, luoghi che offrono ingredienti a km 0 e una narrazione coerente tra cibo, territorio e persone.

Allo stesso tempo, il riconoscimento delle trattorie dimostra che l’autenticità territoriale può competere con la tradizionale haute cuisine, aprendo nuove possibilità per il futuro della gastronomia italiana.