Il 23 settembre Rai Libri ha lanciato Le ricette di casa mia un volume che non si limita a riunire piatti, ma si trasforma in un vero e proprio viaggio emotivo nella cucina di una donna nota in Italia. L’autrice invita il lettore a respirare il profumo di una torta appena sfornata o il pungente aroma di un soffritto, trasformando la lettura in un’esperienza sensoriale.

Ogni ricetta è accompagnata da aneddoti che rivelano luoghi, usanze e donne che hanno tramandato quei sapori prima di lei, creando un ponte tra tradizione e vita quotidiana.

Un libro che unisce gusto e narrazione

L’intera struttura del volume è articolata intorno a ricette tradizionali e a creazioni nate per caso, ma che col tempo sono diventate indispensabili perché evocano il senso di “casa” anche a chilometri di distanza. Si trovano piatti dell’Emilia con le loro domeniche lente, le specialità calabresi legate all’amore, e ricette apprese “a occhio” che mostrano l’artigianalità della cucina di famiglia. Il tono è pervaso da ironia e dalla passione di Cattelani, che condivide non solo i metodi, ma anche i ricordi più intimi della sua esperienza culinaria.

Chi è Natalia Cattelani

Originaria di Sassuolo, Natalia Cattelani vive a Roma con il marito, medico cardiologo e nutrizionista, e le quattro figlie. La sua presenza televisiva è consolidata: ha partecipato a undici edizioni della “Prova del cuoco” e da anni è una figura fissa in “È sempre mezzogiorno” di Antonella Clerici, dove propone settimanalmente i suoi dolci di casa. Il suo blog tempodicottura è una vera e propria community, seguita su Instagram, Facebook e YouTube da migliaia di appassionati. Con Rai Libri ha già pubblicato titoli come I dolci di casa, Le torte salate di casa, Dolci per mille occasioni, Profumo di buono e I biscotti di casa, dimostrando la sua capacità di trasformare ricette familiari in bestseller.

Cosa troverà il lettore

Il libro si compone di 272 pagine, al prezzo di € 19,00, e offre una combinazione di ricette dolci e salate, suggerimenti pratici e racconti di vita familiare. Si apre con una introduzione che spiega l’importanza del cibo come legame generazionale, per poi passare a ricette suddivise per regioni e occasioni. Tra le pagine si leggono storie di nonne che insegnavano a impastare a vista, di suocere che scambiavano consigli in cucina, e di giovani chef che sperimentavano nuove contaminazioni. Il risultato è un volume che può servire sia come Guida pratica sia come raccolta di memorie perfetto per chi vuole ricreare sapori autentici e, al contempo, immergersi in un mondo di racconti familiari.

Un piccolo omaggio per chi ama gli antipasti

Per chi desidera un assaggio veloce delle proposte di Cattelani, il libro contiene anche idee di antipasti rapidi, ideali per cene improvvisate. Tra le proposte troviamo le capesante gratinate con una panatura di limone, prezzemolo e timo; i tartufi salati Arlecchino piccoli bocconcini di formaggio croccante; e un tris di tartine a base di ricotta, stracchino e limone, arricchite da salmone, mortadella o pomodori secchi. Queste ricette, brevi ma dal grande impatto, testimoniano la capacità di Cattelani di coniugare semplicità e raffinatezza, rendendo la cucina un momento di convivialità e creatività.