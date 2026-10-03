Negli ultimi anni la presenza dei più esperti su piattaforme come TikTok e Instagram è cresciuta in modo sorprendente. I nonni, un tempo associati a momenti di quiete domestica, hanno trasformato i loro hobby in veri e propri show digitali, raccogliendo audience di milioni di persone.

Il loro segreto? Un legame autentico con i nipoti, la capacità di raccontare storie di vita quotidiana e, spesso, la maestria nel cucinare o nel vestire con stile.

Nonna Luigina e Davide Moia: la complicità che ha superato i 2 milioni di follower

Originaria di Gattico, in Piemonte, la quasi novantenne Nonna Luigina ha conquistato la rete grazie ai video realizzati insieme al nipote Davide Moia. Con oltre 2 milioni di follower su TikTok i due condividono momenti affettuosi e ironici che riflettono la vita di una famiglia italiana tradizionale. Il loro stile ha ottenuto riconoscimenti come i Webboh Awards vinti per la seconda volta nell’ultimo anno, confermando il loro ruolo di punto di riferimento per le nuove generazioni.

Fashion e stile: Nonna Giorgia, Nonna Carol e le altre icone del look

Martina Tinarelli è solita mostrare outfit curati e tacchi vertiginosi, ma la vera musa è Nonna Giorgia il cui profilo di quasi 200 mila follower è una vera sfilata quotidiana. Allo stesso modo, Nonna Carol (nota anche come Carla) ha trasformato le ricette in momenti di condivisione familiare su Instagram, superando i 100 mila follower. Un altro esempio è Nonna Licia che a 88 anni è stata inserita dalla BBC tra le 100 donne più influenti del 2023, dimostrando che il talento non ha età.

Cucina di famiglia: Nonna Pia, Nonna Silvi e altre regine del sapore

Il caso più celebre è Nonna Pia (Pia Quaglieri), nata a Arpino nel 1937. Dopo una vita trascorsa tra l’Italia e gli Stati Uniti, ha iniziato a filmare le sue ricette tradizionali durante la pandemia, collaborando con il nipote Luca Mercati. I suoi video, caratterizzati da gesti antichi e una voce in dialetto, hanno accumulato milioni di visualizzazioni su TikTok e Instagram, trasformando la sua cucina in un vero fenomeno digitale. Altri protagonisti sono Nonna Silvi (Silvana Bini), che ha conquistato i feed con le sue preparazioni nutritive, e Nonna Nella la cui cucina toscana è diventata virale grazie a Elena Massinelli.

Il ruolo della consistenza nei contenuti dei nonni creator

Un elemento ricorrente nei video più popolari è la consistenza del cibo, spesso descritta come mouthfeel. I nonni sfruttano la texture per creare esperienze sensoriali: dal croccante dei biscotti di Cloetta al morbido dei mochi fatti in casa da Nonna Pia, fino al “stretchy” yogurt che compare nelle clip dei nipoti. Questa attenzione al “come” il cibo si sente in bocca rende i contenuti più coinvolgenti e spinge gli spettatori a replicare le ricette, incrementando ulteriormente la viralità.

Che si tratti di ricette tramandate da una vita, di consigli di moda per ogni età o di semplici momenti di vita quotidiana, questi nonni creator dimostrano che l’influenza digitale non conosce limiti di età.