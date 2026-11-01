Milano si accende di mistero: eventi, spettacoli e dolci speciali per celebrare Halloween il 31 ottobre.

Il 31 ottobre 2026 la capitale lombarda si veste di tenebra e luce, pronta a offrire una programmazione che spazia dalla musica più energica ai percorsi storici più inquietanti. Halloween a Milano non è più una semplice ricorrenza: è una vera e propria festa cittadina, con locali, musei e artigiani che propongono esperienze pensate per far vibrare il cuore di chi ama il brivido.

Welcome to Hell: techno infernale nei Magazzini Generali

Il club più oscuro della città apre le porte alle 23.30 nella zona Ripamonti. L’evento, denominato Welcome to Hell, propone una maratona di hard techno e suoni industriali, per un pubblico adulto pronto a lasciarsi trasportare fino alle prime luci dell’alba. Il dress code, consigliato ma non obbligatorio, abbraccia lo stile dark, demon, creepy, con un tocco di Halloween couture. I biglietti, in prevendita su TicketOne, partono da 21,22 €, con una commissione aggiuntiva. L’indirizzo è Via Pietrasanta 16, facilmente raggiungibile con la metro M3 (fermata Lodi) e il tram 24.

Tour notturno tra ombre e leggende: San Lorenzo

Per chi preferisce un’esplorazione più intellettuale, le guide di Italia In Tour conducono due uscite – alle 18.00 e alle 20.30 – dal cuore di Corso di Porta Ticinese 35. Il percorso ripercorre le vicende più cupe della storia milanese: la peste del 1630 descritta da Manzoni, i roghi degli untori, il Lazzaretto di Porta Ticinese, senza dimenticare le curiosità legate alla “magia dei barbieri” degli Sforza. La camminata, della durata di circa 90 minuti, è pensata per tutti, con accessibilità garantita. Il costo è di 15 € per gli adulti, con una tariffa ridotta per i minori, e la prenotazione è gestita su Eventbrite.

Alcatraz celebra il Día de los Muertos su tre piani

Il club di Valtellina trasforma la notte in una festa messicana di colori e suoni. Dalle 22.00, l’Alcatraz propone tre ambienti distinti: al primo piano reggaeton e hit commerciali, al secondo latin urban e trap, al terzo un karaoke con ospite Alex. Tra gli ospiti spicca il duo Taffo-Tanuba, che serve il cocktail “buono da morire”. L’ingresso è di 20 €, prenotabile esclusivamente online su DICE. L’indirizzo è Via Valtellina 25, vicino alla metro M3 (fermata Maciachini) e al passante ferroviario Lancetti.

PULSE: la notte techno di Enrico Sangiuliano al Superstudio Village

Per gli amanti dei bassi potenti, il Superstudio Village di Bovisa ospita il PULSE di Offbeat, con la performance di Enrico Sangiuliano. L’atmosfera è dominata da strobo, neon e lampi di luce, mentre la musica techno scandisce ogni momento della serata. Il punto focale è il CUBE, una struttura geometrica che muta colore e forma in sincronia con il suono. I biglietti, disponibili su TicketOne, partono da 25 €, e l’evento inizia alle 23.00, garantendo una notte di danza senza fine.

Dolci di Halloween: le 12 prelibatezze della Pasticceria Giacomo

Chi desidera chiudere la notte con una nota zuccherina può affidarsi alla Pasticceria Giacomo in Via Pasquale Sottocorno 5. Tra le proposte troviamo la “bomba”, due dischi di sfoglia farciti con crema chantilly al mascarpone e fragoline di bosco, e la torta doppio cioccolato con base di frolla salata e ganache vellutata. Non mancano i classici autunnali: pan dei morti, marron glacé, biscottini a forma di zucca e dita di strega. L’offerta comprende anche crostate di zucca, mini cheesecake al lampone e biscotti spezzati al cacao, tutti perfetti per accompagnare il calice di vin brulé o un caffè dopo le feste.