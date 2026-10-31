Halloween 2026 porta in tavola dolci inediti: dal panettone cioccolatoso di Roma alle cene vegane di Milano, passando per le creazioni di Napoli e le curiosità di mercato.

In Italia la notte del 31 ottobre si è trasformata in un vero e proprio appuntamento gastronomico. Oltre ai classici costumi, gli italiani hanno iniziato a celebrare Halloween con proposte dolciarie sempre più elaborate, spaziando dal tradizionale cioccolato alle sperimentazioni vegane. Le pasticcerie di grandi città hanno colto l'occasione per lanciare prodotti in edizione limitata, creando una concorrenza interessante con la consueta stagione natalizia del panettone.

Il fenomeno ha anche generato un impatto commerciale misurabile: le vendite di caramelle, torte a tema e panettoni aromatizzati hanno registrato picchi significativi, soprattutto nelle regioni del Nord. Di conseguenza, il mercato di Halloween sta rapidamente diventando un punto di riferimento per ristoranti, bar e negozi di dolciumi, che cercano di differenziarsi con proposte uniche.

La Portineria (Roma): dolci firmati per il 31 ottobre

Nel cuore di Roma, La Portineria ha trasformato la sua vetrina in una piccola fabbrica di sorprese. Dal 27 al 31 ottobre è attiva la Pancake Week, durante la quale è possibile ordinare a domicilio tramite il portale gratuito. Il protagonista è il Pan-IT-toncino, un mini panettone al cioccolato realizzato con lievito madre e ricoperto da una glassa rossa che richiama il palloncino del classico pagliaccio. Un altro successo è il Cannolo Pancake, una fusione tra la tradizione siciliana e la cultura del brunch: crema di ricotta e cannella, perle di cioccolato e candito d'arancia compongono un dolce versatile, perfetto sia per una colazione informale che per una merenda di gruppo.

Queste proposte hanno attirato sia i residenti che i turisti, che hanno apprezzato la capacità del locale di coniugare tradizione e innovazione. Il risultato è stato un notevole aumento del traffico in negozio e un’impressionante percentuale di ordini online, dimostrando come la digitalizzazione del servizio possa potenziare l'esperienza di Halloween senza sacrificare la qualità artigianale.

Milano: Linfa protagonizza una cena vegana di Halloween

Nel centro di Milano, il ristorante plant-based Linfa ha organizzato una serata esclusiva per la notte delle streghe, frutto della collaborazione tra il fondatore Edoardo Valsecchi, lo chef giapponese Niimori Nobuya e il maestro pasticcere Gianluca Fusto. L'evento, ospitato negli spazi di Visionnaire in piazza Cavour, ha proposto un menu interamente vegetale, pensato per esaltare gli ingredienti autunnali attraverso tecniche di fermentazione e accostamenti sorprendenti.

Tra i piatti più memorabili figurano il carpaccio di porcini con cavolfiore al sesamo, la vellutata di topinambur arrosto profumata alla salsa di soia e l'interpretazione del nigiri con zucca e yuzu kosho. Il dessert, denominato Profondo Arancio, è stato un inno al colore della stagione, disponibile anche nel mese di novembre. La cena ha riscosso un grande successo, avvicinando un pubblico giovane e attento alla salute a una cucina di alto livello, dimostrando che Halloween può essere celebrato anche con piatti vegani e gluten-free.

Napoli e Positano: le creazioni di Malìa e Mele Pizza & Grill

Nel panorama partenopeo, la pasticceria Malìa ha lanciato per la prima volta il Notturno al Lampone, una sfoglia al cacao farcita con una crema di lampone dal gusto intenso e una leggera nota di confettura. Accanto, una serie di biscotti decorati a tema (zucca, gatto nero, fantasma, teschio e cappello da strega) ha trasformato il laboratorio in un minuscolo bestiario di Halloween. La collezione, realizzata con pasta di zucchero, è stata proposta sia per la vendita che per regali, consolidando la reputazione di Malìa come “pasticceria con gastronomia”.

Più a sud, a Positano, il ristorante Mele Pizza & Grill, gestito dal gruppo Mandara, ha dedicato il proprio menù a base di zucca. Lo chef Luigi Scarico ha aperto con una vellutata di ceci e calamari, seguito da ravioli ricotta-zucca e un filetto di manzo cotto al forno con purea di zucca. L'evento ha attirato sia la clientela locale che turisti americani in cerca di esperienze culinarie autentiche, dimostrando come la tradizione mediterranea possa integrarsi con le tendenze festose di Halloween.

Impatto commerciale: Halloween contro il tradizionale panettone natalizio

Dal punto di vista economico, Halloween rappresenta ancora una novità rispetto al consolidato mercato natalizio. Secondo un’indagine Ipsos per Confesercenti, nel 2025 il 61% degli italiani ha partecipato alla ricorrenza, generando circa 300 milioni di euro di acquisti retail e altri 250 milioni nei pubblici esercizi. Le vendite di caramelle hanno registrato un +13 % rispetto alla media mensile, mentre in Lombardia l'osservatorio Il Gigante ha segnalato un aumento del 20 % degli acquisti di dolciumi legati a Halloween.

Le pasticcerie hanno cercato di capitalizzare la stagionalità anche con prodotti “ibridi”. Martesana ha presentato un panettone in edizione limitata da 750 g, arricchito con gocce di cioccolato fondente e glassa bianca, venduto a 35 euro, mentre la versione natalizia tradizionale è proposta a 45 euro. Anche Iginio Massari ha prodotto un panettone con marroni canditi e decorazioni a forma di teschio. Queste iniziative dimostrano che, pur non potendo competere con l'ampia domanda natalizia, Halloween offre spazio a sperimentazioni produttive che possono prolungare la stagione di vendita dei grandi lievitati.