Panettone horror, costumi da star e musei pronti a stupire il tuo Halloween 2026

Le settimane che precedono il 31 ottobre sono ormai un vero laboratorio di creatività: pasticceri, influencer e istituzioni culturali si contendono il primato nella proposta di esperienze uniche. Dalla tavola al costume, fino alle sale espositive, il tema di quest’anno è Halloween reinterpretato con gusto, stile e un pizzico di paura. In questo articolo troviamo una panoramica completa di tre filoni che stanno facendo discutere l’intero Paese: il panettone horror di Iginio Massari, i costumi più eccentrici scelti dai creator per la notte più spettrale e le iniziative museali pensate per famiglie e curiosi.

Panettone horror: l’edizione limitata di Iginio Massari

Il maestro pasticchiere Iginio Massari ha deciso di spostare il tradizionale calendario natalizio e di introdurre, per la prima volta, un panettone dedicato ad Halloween. Disponibile solo durante il mese di ottobre, la versione da 450 g costa 33 euro e si presenta come una limited edition dal design inquietante: frammenti di marroni canditi, una glassa arancione al cioccolato bianco e decorazioni a forma di teschio realizzate in cioccolato fondente. La produzione è stata bloccata a ottobre e le scorte si sono esaurite rapidamente, dimostrando l’efficacia della strategia di marketing basata sulla scarsità.

Altre proposte dolci per la notte dei mostri

Non è l’unica la proposta gastronomica a tema. La pasticceria milanese Martesana ha lanciato un panettone “da paura” arricchito da gocce di cioccolato fondente e una glassa arancione impreziosita da granella di nocciola, al prezzo di 35 euro, anch’esso esaurito. Parallelamente, il maestro cioccolatiere Ernst Knam propone una collezione di biscotti, praline e una torta “Tris Glassata Nera” che unisce mousse ai tre cioccolati e una finitura nera lucida, richiamando l’estetica gotica tipica della festa.

Costumi da star: le scelte più audaci dei creator per Halloween 2026

Il panorama dei social è stato invaso da outfit che hanno fatto impazzire gli utenti. Tra i protagonisti troviamo Maya Cianflone, trasformata in Daenerys Targaryen, e Siria Violante, che ha indossato il celebre costume di Storm degli X-Men. Letizia Pone ha optato per il classico ma inquietante pagliaccio, mentre Elisa Giglio ha scelto il temuto Chucky. Alcune creator si sono addirittura duplicate: Sara Lamellari ha sfoggiato sia Spider-Man che Rebekah di The Vampire Diaries, e Celeste Di Mare ha incarnato Katherine Pierce, anch’essa della medesima serie.

Trend horror e supereroi

Tra i costumi più richiesti vi è la figura del pagliaccio, riproposta da Allegra di The Squad in versione Pennywise, e i classici teschi, indossati da Alessia Giacomelli, Viola Silvi, Brisida e Aurora Baruto. Il lato “fantasy” ha avuto la sua quota: Giada Zuccarelli è diventata The Other Mother di Coraline, Federica Scagnetti ha ricreato la maschera di Batman, e la coppia Joker-Harley Quinn è stata rappresentata da Arthur Lima e Gaia Bianchi. Queste interpretazioni mostrano come Halloween sia diventato un palcoscenico per la creatività digitale, dove ogni look è una performance virale.

Musei italiani in festa: otto appuntamenti per Halloween 2026

La notte più spettrale dell’anno è stata anche un’occasione per le istituzioni culturali di reinventarsi. In tutta Italia, otto musei hanno proposto attività a tema, dalla caccia al tesoro al laboratorio di realtà virtuale. Al Musei Civici di Monza è stato organizzato “Che paura questo museo!” per bambini dai 3 agli 11 anni, con enigmi nascosti tra le collezioni. Il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano ha allestito labirinti, inchiostri magici e un’esperienza VR per diventare Ghostbusters per una notte.

Storia, mistero e avventura nelle sale

I Musei Reali di Torino hanno proposto “Samonios – La vera storia di Halloween”, una rievocazione delle tradizioni celtiche culminante in un rito del fuoco. A Venezia, il Palazzo Grimani ha lanciato “Escape Palace”, un’escape room ambientata da un fantasma del XVII secolo. A Trento, il MUSE ha trasformato la scienza in un racconto di mistero con laboratori e spettacoli, mentre a Faenza il Palazzo Milzetti ha offerto “Il quinto arcano”, una caccia al tesoro notturna. Firenze, Roma e altri luoghi hanno aggiunto la loro impronta: il Museo Stibbert ha organizzato “Knights in the Night” e Explora di Roma ha previsto laboratori creativi per i più piccoli.

L’insieme di queste iniziative dimostra come Halloween 2026 sia stato reinterpretato in chiave gastronomica, fashion e culturale, offrendo al pubblico un ventaglio di esperienze che vanno dal dolce al terrificante, dal digitale al tradizionale. Che si tratti di assaporare un panettone “da paura”, di scattare una foto con il costume più originale o di risolvere un enigma in un museo storico, la notte del 31 ottobre ha mostrato un’Italia pronta a celebrare la paura con gusto e creatività.