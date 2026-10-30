Halloween a La Spezia diventa inclusivo con dolcetti senza glutine e zucchero, per far divertire tutti i bambini.

Il 31 ottobre la cittadina di La Spezia si prepara a celebrare Halloween in modo diverso dal solito: l’associazione ASL 5, insieme al Lions Club La Spezza Host e a diverse realtà del territorio, ha lanciato l’iniziativa gratuita “Scherzetto al Dolcetto”. L’obiettivo è chiaro: permettere a ogni bambino, anche a chi deve seguire diete particolari per celiachia o diabete, di prendere parte al tradizionale “dolcetto o scherzetto” senza doversi preoccupare di allergeni o zuccheri eccessivi.

Scherzetto al Dolcetto: un progetto nato per l’inclusione alimentare

Il programma è stato concepito dal reparto Governo Clinico e Risk Management della ASL 5, guidato da Micaela La Regina, che ha sottolineato l’importanza di coniugare sicurezza alimentare e responsabilità sociale. Il cioccolato a basso contenuto di zucchero e privo di glutine sarà prodotto da un partner specializzato e distribuito senza alcun costo agli abitanti del centro cittadino.

Obiettivi di sicurezza e educazione

Secondo le parole di Micaela La Regina, “regalare un dolcetto può sembrare un gesto semplice, ma per chi ha esigenze specifiche è un atto di inclusione che insegna il valore della salute e della solidarietà”. L’iniziativa, infatti, vuole sensibilizzare famiglie e commercianti sulla necessità di offrire *opzioni alimentari* sicure, promuovendo al contempo una cultura di prevenzione contro il diabete e la celiachia.

Come ritirare i dolcetti: prenotazione, punti vendita e informazioni nutrizionali

Le sacchette contenenti il cioccolato saranno disponibili sabato 31 ottobre dalle ore 16:00 alle 19:30 nei negozi del centro che esporranno il cartello “Scherzetto al Dolcetto”. È possibile ritirare un sacchetto per ogni bambino; se si desidera partecipare con più figli è sufficiente indicare più ticket al momento della prenotazione.

Procedura di prenotazione online

Per garantire la distribuzione equa, è richiesto di prenotare il proprio ticket entro esaurimento scorte. Una volta confermata la prenotazione, sul sito è possibile consultare l’elenco completo di ingredienti, allergeni e valori nutrizionali.

I commercianti aderenti sono: Bar Ilaria (via Veneto 49), Bar Mazikeen (piazza Verdi 1) e Bar Me (via della Marina 12). Ogni esercizio ha ricevuto il materiale informativo per garantire che i genitori possano verificare, in loco, la composizione del prodotto.

Idee di dolci a base di zucca per proseguire la festa a casa

Per chi desidera continuare la celebrazione oltre il punto di ritiro, la zucca si conferma l’ingrediente d’autunno più versatile. Ecco alcune proposte che uniscono gusto, colore e benessere:

Muffin alla zucca con ragnatela di cioccolato: una base soffice grazie alla purea di zucca cotta al forno, arricchita da cannella e un velo di cioccolato fondente a formare una ragnatela.

Rotolo dolce di Halloween: pasta biscotto alla zucca avvolge una crema al latte, cioccolato bianco e arancia; la superficie è coperta da una glassa arancione decorata con ragnetti di cioccolato.

Torta zucca-cioccolato: strati di farina di zucca e cacao si alternano con una morbida crema al cioccolato, offrendo un contrasto di sapori tipico della stagione.

Dolce al cucchiaio: bicchierini alternano crema vellutata alla zucca, latte condensato e crumble al cacao, completati da due occhietti di zucchero per un risultato “mostruoso”.

Cheesecake fredda alla zucca: base di biscotti e cioccolato fondente, crema di ricotta e zucca profumata con cannella, cardamomo e rosmarino; una decorazione di ragnatela di cioccolato la rende perfetta per Halloween.

Crostata alla zucca e cioccolato: guscio di frolla al cacao racchiude un ripieno cremoso di zucca, coperto da una lucida glassa al cioccolato fondente e decorato con scaglie di cioccolato bianco.

Queste ricette non solo regalano un aspetto spettrale alle tavole, ma permettono anche di introdurre i bambini a gusti dolci più equilibrati, riducendo lo zucchero aggiunto e mantenendo il gusto autunnale.

La cittadina di La Spezia trasforma Halloween in una festa di inclusione, salute e creatività. Grazie alla collaborazione tra istituzioni, associazioni e attività commerciali, è possibile garantire a tutti i bambini – indipendentemente dalle loro esigenze alimentari – la possibilità di godere dei tipici dolcetti, mentre a casa è possibile sperimentare nuove ricette a base di zucca per prolungare il divertimento.