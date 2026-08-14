HHS e USDA inviano la definizione di alimenti ultra-processati all’Ufficio per la Gestione e il Bilancio

HHS e USDA spingono per una definizione federale degli alimenti ultra-processati, tra allarmi sulla salute pubblica e critiche dell’industria.

Negli Stati Uniti si avvicina un passaggio cruciale per la politica alimentare: il Dipartimento della salute e il Dipartimento dell’agricoltura hanno trasmesso all’Ufficio per la Gestione e il Bilancio una proposta di definizione federale degli alimenti ultra-processati. È un tassello chiave in un dibattito che intreccia scienza, salute pubblica e interessi economici, e che potrebbe ridefinire il modo in cui si etichetta, si studia e si regola una porzione enorme dell’offerta alimentare.

La richiesta di chiarezza è maturata nel tempo: senza una definizione standardizzata i ricercatori e le agenzie pubbliche hanno lavorato con criteri differenti, rendendo difficile confrontare studi, stabilire priorità e misurare i risultati delle politiche. L’iniziativa congiunta di HHS e USDA nasce proprio per offrire un perimetro comune a istituzioni, industria e consumatori, in un contesto in cui l’impatto di questi prodotti sulla salute è sotto i riflettori.

La proposta HHS-USDA al vaglio dell’Ufficio per la Gestione e il Bilancio

La bozza inviata all’Ufficio per la Gestione e il Bilancio rappresenta l’ultimo miglio prima dell’adozione di linee guida federali sulla classificazione degli alimenti ultra-processati. Secondo quanto illustrato dal Dipartimento della salute l’obiettivo è risolvere la frammentazione che ha finora limitato la coerenza della ricerca a livello federale. La definizione proposta è stata costruita incorporando il riscontro di migliaia di portatori di interesse, inclusi rappresentanti dell’industria, organizzazioni dei consumatori, comunità scientifica e pubblico.

Perché serve una definizione federale standardizzata

Nella documentazione tecnica, HHS evidenzia come l’assenza di criteri condivisi abbia ostacolato una valutazione sistematica dell’associazione tra consumo di UPF e patologie prevenibili. Una definizione chiara e replicabile potrà rafforzare le basi della politica nutrizionale federale aumentando la trasparenza su ciò che finisce nel carrello degli americani e facilitando lo sviluppo di regolamentazioni coerenti tra le varie agenzie. In questo quadro, il passaggio all’Ufficio per la Gestione e il Bilancio segna l’ingresso nella fase di revisione finale.

I numeri e l’appello di Robert F. Kennedy Jr.

A sostenere l’urgenza dell’iniziativa arrivano i dati e le parole del Segretario dell’HHSRobert F. Kennedy Jr. che richiama l’attenzione su tendenze alimentari e sanitarie difficili da ignorare. Le sue dichiarazioni suonano come un richiamo a intervenire sul sistema: “Quasi il 60% della dieta americana è composta da alimenti ultra-processati e l’obesità infantile colpisce oggi più di un bambino americano su cinque.”

Il messaggio si fa più netto quando il Segretario lega la riforma alimentare alla lotta contro le patologie croniche: “Non possiamo invertire l’epidemia di malattie croniche in America senza trasformare il nostro sistema alimentare.” E, mettendo l’accento sulla necessità di regole fondate su evidenze, sottolinea l’obiettivo di trasparenza e rigore: “Queste azioni storiche portano maggiore trasparenza su ciò che c’è nel nostro cibo e una scienza più forte nella politica nutrizionale federale.” Le tre frasi, considerate insieme, fissano il perimetro della strategia: dati allarmanti, trasformazione del sistema e uno sforzo per ancorare ogni decisione alla migliore scienza disponibile.

Le critiche dell’industria e i segnali dagli stati

La prospettiva di una definizione federale degli alimenti ultra-processati non è stata accolta in silenzio dal mondo produttivo. La Consumer Brands Association ha espresso preoccupazioni sull’impatto della misura, contestando il rischio che criteri troppo ampi possano classificare gran parte dei prodotti confezionati come UPF. Tra i timori evocati dall’associazione, l’idea che una definizione estensiva finisca per inglobare quasi l’80% della fornitura alimentare nazionale, generando incertezza nel mercato e confusione tra i consumatori.

Mentre a Washington prosegue il confronto istituzionale, arrivano segnali anche dal livello locale. In California è stata approvata una legge che interviene sulla presenza degli UPF in ambito scolastico, con un percorso graduale. In parallelo, New York e Pennsylvania stanno valutando l’introduzione di requisiti di trasparenza più stringenti sugli additivi, mostrando come i legislatori statali si muovano per anticipare o affiancare l’iniziativa federale. Questi sviluppi regionali contribuiscono a definire una cornice politica in cui la definizione nazionale potrà trovare applicazione concreta.

In definitiva, l’iter avviato da HHS e USDA mira a fare luce su un’area grigia che incide su comportamenti di acquisto, salute pubblica e ricerca. Una definizione univoca degli alimenti ultra-processati renderebbe più comprensibili le etichette, permetterebbe studi comparabili tra agenzie e territori e offrirebbe ai decisori uno strumento più solido per calibrare interventi mirati. Resta aperto il nodo del bilanciamento tra rigore scientifico, esigenze del mercato e tutela dei consumatori: la revisione all’Ufficio per la Gestione e il Bilancio dirà fino a che punto la nuova cornice saprà reggere a un confronto che, numeri alla mano, tocca milioni di tavole americane.