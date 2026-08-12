L’eredità artistica di Giuliano Della Casa: come ha ispirato Massimo Bottura

Modena, 11 agosto 2026 – La scomparsa di Giuliano Della Casa ha lasciato un vuoto profondo nel mondo dell’arte e della cucina. Lo chef stellato Massimo Bottura ha voluto rendere omaggio all’artista con cui ha collaborato per oltre trent’anni, ricordando la sua straordinaria capacità di dare anima agli oggetti più quotidiani.

La relazione tra Bottura e Della Casa è stata una sinergia unica, un dialogo tra due mondi apparentemente distanti ma profondamente connessi. L’artista ha saputo trasformare gesti e oggetti della vita quotidiana in opere d’arte, ispirando lo chef a vedere la cucina come un’arte che va oltre il semplice atto di nutrire.

Il ‘Tavolo per tortellini d’oro’: un’opera che unisce cucina e arte

Tra le opere che Bottura porta nel cuore c’è il ‘Tavolo per tortellini d’oro’ del 1968, installato all’ingresso di Casa Maria Luigia. Questo tavolo non è solo un pezzo di arredamento, ma un’opera che racchiude la cultura e la tradizione emiliana. Il giallo del tavolo rappresenta la sfoglia, la pasta tirata a mano, mentre il tagliere in radica di noce simboleggia la nobiltà del gesto di preparare i tortellini.

Bottura sottolinea come Giuliano Della Casa abbia saputo elevare un gesto quotidiano come la preparazione dei tortellini a un livello di arte alta, senza mai cadere nella retorica. Il tavolo diventa così un simbolo del valore che attribuiamo alle cose apparentemente semplici, trasformando l’ordinario in straordinario.

L’ospitalità come arte: il ‘Tavolo per ospiti inattesi’

Un’altra opera che ha colpito profondamente Bottura è il ‘Tavolo per ospiti inattesi’. Questo tavolo, con le sue prolunghe di metallo pronte a ospitare chiunque arrivi all’ultimo momento, è un manifesto dell’ospitalità. È un invito a non chiudere mai le porte, a lasciare sempre spazio per chi ha bisogno.

Questo concetto di ospitalità è stato al centro del progetto dei Refettori, dove Bottura e il suo team hanno cercato di offrire non solo un pasto, ma un momento di dignità e accoglienza. Il tavolo di Della Casa diventa così un simbolo di inclusività e condivisione, valori che Bottura ha cercato di portare avanti nella sua carriera.

L’eredità di Giuliano Della Casa: l’arte come gesto d’amore

Giuliano Della Casa ha lasciato un’eredità che va oltre le sue opere. Ha insegnato che l’arte non è solo bellezza, ma anche un modo per raccontare storie, custodire culture e fare spazio agli altri. Il suo lavoro ha ispirato Bottura a vedere la cucina come un’arte che può trasformare la vita delle persone.

In un mondo dove spesso ci si concentra sull’eccezionale, Della Casa ha saputo trovare la bellezza nell’ordinario. Ha dimostrato che anche un tavolo può raccontare una storia, custodire una cultura e diventare un gesto d’amore. Grazie a lui, Bottura ha imparato che l’arte, come l’ospitalità, esiste per fare spazio agli altri.